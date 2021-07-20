Почему на Донбассе протестуют против того, что мэр Славянска может возглавить ВГА

«На Донбассе реванш сепаратизма и коррупция ДонОГА». С таким лозунгом пришли под стены Донецкой областной администрации жители разных городов области. И ветераны АТО, и общественные деятели возмущались возможным назначением Вадима Ляха, городского головы Славянска, главой военно-гражданской администрации этого города. Руководитель области Павел Кириленко подтверждает: Вадим Лях действительно среди кандидатов на руководство Славянском. А ветераны настроены решительно и обещают не допустить Ляха, который ушел на службу в армию, к руководству ВГА.

Михаил, житель Славянска, добровольно пошел воевать. В составе 54-й бригады получил ранение на Светлодарской дуге. Теперь его побратимом стал Вадим Лях, городской голова Славянска. У Михаила в голове не укладывается: как человека, связанного с событиями «русской весны», могли взять в армию для того, чтобы потом, возможно, поставить руководителем городской военно-гражданской администрации.

Душа болит, боль, обида

«Он сейчас на военной службе в моей бригаде, где я стал инвалидом войны, где погиб герой Украины Вася Слипак. Душа болит, боль, обида. Так как у меня погиб двоюродный брат, он служил в 3-м Кировоградском полку спецназа, перед памятью погибших я этого не понимаю», – делится Михаил.

Таких людей, как Михаил, под зданием Донецкой областной администрации собралось больше двух сотен. Добровольцы, ветераны АТО, участники Национального корпуса, общественные деятели из разных городов Донецкой области объединились, чтобы выразить протест против возможного назначения Вадима Ляха, который ушел служить в армию, руководителем военно-гражданской администрации Славянска.

Перед зданием областной администрации протестующих встретили полицейские и бойцы Национальной гвардии.

До этого протеста ветераны АТО уже высказывали Ляху претензии в сотрудничестве с гибридными силами России в 2014 году в Славянске. Вадим Лях все отрицает. Также ветераны неоднократно обращались к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко и говорили, что не допустят назначения Вадима Ляха.

Операция «дискредитация»

Перед акцией протеста в интернете запустили волну фейков. В местной группе в социальной сети «Я люблю Слов’янськ» распространили информацию о том, что протестовать будут отнюдь не ветераны и добровольцы, а «пророссийские силы». При этом упоминали ОПЗЖ и Партию Шария.

На главной странице сайта, на который вела ссылка, из четырех последних публикаций в двух речь шла о работе СБУ.

Также новость о том, что якобы представители ОПЗЖ, Партии Шария и ветераны АТО будут протестовать против назначения Вадима Ляха, разместили на странице «ОПЗЖ-Святогорск» в социальной сети. В ОПЗЖ заявили, что страницу взломали и никаких протестов партия не планирует.

«Мы не позволим Ляху возглавить ВГА!»

Несмотря на такие фейки, люди пришли, чтобы отстоять свою позицию.

Мы хотим Украину видеть, а не предателей

«Мы не хотим, чтобы были во власти «сепары» и те, кто встречал «русский мир». Мы за Украину, потому что мы украинцы. Мы хотим Украину видеть, а не «сепаров» и предателей», – рассказала о своей мотивации Лариса Костенко, переселенка из Дебальцево.

Враг может затаиться и ждать, когда напасть

«Я хочу, чтобы областная власть нас в конце-концов услышала. Потому что она так слушает, но не слышит. Это старое еще, совдеповское: был человек негодяем, а потом его перевоспитали. Такого не бывает. Враг может только затаиться и ждать, когда напасть», – говорит руководитель общественной организации из Славянска Николай Тишаков.

Представитель ветеранской общественности Сергей Кошуков вспомнил: когда президент Украины Владимир Зеленский создал ВГА в Славянске, все думали, что город возглавит настоящий офицер. Ветераны просили руководителя области Павла Кириленко не назначать человека, связанного с событиями «русской весны».

Мы не позволим Ляху возглавить ВГА!

«Но ему (Павлу Кириленко – ред.) плевать. Он даже в своем окружении говорит: мне плевать на этих ветеранов. Так я ему хочу сказать: ты можешь плюнуть на нас, но если мы на тебя плюнем, ты, Кириленко, утонешь. И ты утонешь. Никому не позволим обижать ветеранское сообщество и ветеранов. Мы не позволим Ляху возглавить ВГА! Это должны услышать в Киеве, это должны услышать везде!» – заявил митингующим Сергей Кошуков.

Позиция власти

Павел Кириленко в эксклюзивном интервью Радио Донбасс.Реалии объяснил свою позицию. По поводу заявлений о коррупции в Донецкой ОГА Кириленко просит предоставлять конкретные факты. И по этим фактам он обещает обращаться к правоохранителям. Также чиновник отметает обвинения в наплевательском отношении к ветеранам АТО.

По поводу Славянска Кириленко говорит, что ВГА в городе будет существовать недолго, до выборов. Поэтому главой администрации должен быть человек, который знает город, которого поддерживают местные жители.

Чтобы сразу человек, который будет руководить этим городом, имел все знания

«Тут надо подходить к тому, чтобы сразу человек, который будет руководить этим городом во время существования военно-гражданской администрации, сразу имел все знания для того, чтобы этот переходный короткий период сразу перешел в избирательный период, и город получил своего руководителя уже после избрания, и, конечно же, городской совет депутатов новоизбранных», – пояснил Павел Кириленко.

Вадим Лях, говорит руководитель Донетчины, действительно один из кандидатов на руководителя местной ВГА. Но как же так случилось, что человек, связанный с событиями времен оккупации Славянска гибридными силами России, стал претендентом?

Был взят Лях как один из кандидатов, – потому что ему отдали голоса

«Я знаю, что сейчас он является свидетелем, не является подозреваемым в уголовном производстве. Оценку всем действиям, в том числе и действиям Ляха, дадут и правоохранительные органы. Но основное, почему я не мешал: когда были выборы городского головы, он был выбран именно жителями Славянска... И был взят Лях как один из кандидатов, потому что ему отдали голоса, и он может в дальнейшем навести там порядок», – делится своей логикой Павел Кириленко.

Также он говорит, что к нему пришло много обращений от разных организаций с просьбой назначить Ляха руководителем ВГА.

Кандидатов на военное управление городом несколько, и все они, уверяет Кириленко, знакомы со Славянском. Спрашиваем: раз так, равные ли у всех кандидатов шансы, или у Вадима Ляха их больше? Руководитель области повторяет, что один из аргументов за Ляха-кандидата – это его победа на выборах городского головы.

«За него отдало голоса большинство населения, оно ему доверяет. Может Лях, если его поставить на ровную колею, и понимать, какую работу над ошибками в дальнейшем проводить, с помощью старших товарищей выровнять эту ситуацию? Это был один из аргументов, – объясняет Павел Кириленко и продолжает анализировать ситуацию вокруг назначения руководителя Славянской ВГА: – Все же понимают, что должность главы ВГА – это очень временно. Все смотрят на этого кандидата как в дальнейшем на главу города. Это самое основное... Я сделал для себя четкий выбор, что та грязь, она стечет. Есть правда. А для меня правда одна – это развитие этого города».

Кириленко говорит, что прекрасно осознает ту ответственность, которую берет на себя при назначении главы ВГА Славянска.

Не позволю, чтобы Донбасс был сдан пророссийским силам

«У меня была, есть и останется позиция одна: исключительно государственная, проукраинская, что Донбасс – это Украина... Я никогда не позволю, чтобы Донбасс был сдан пророссийским силам и были интересы и защитников Украины, и воинов АТО тут не учтены», – обещает руководитель области.

По словам Кириленко до конца августа у Славянской ВГА будет руководитель.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу