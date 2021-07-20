За кілька годин Шойгу має з’явитися до слідчого у Маріуполі. В чому його звинувачують?

За чотири години, о 9-й за київським часом, міністр оборони Росії Сергій Шойгу має з’явитися у кабінет номер 6 по вулиці Морських Десантників у Маріуполі. Викликали його туди повісткою від Служби юезпеки України для вручення письмової підозри за ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 5 ст. 260 ККУ. Як можна передбачити, Шойгу за викликом не з’явиться. Радіо Донбас.Реалії розповідає, що саме, ймовірно, інкримінують головному російському військовому і чому до слідчого його викликали не самого.

Стаття, за якою Шойгу збираються вручити підозру у Маріуполі, – «створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей». І якщо Шойгу, хоч і заочно, судитимуть за нею в українському суді, він може отримати строк від десяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

Важливо, що за тим самим кримінальним провадженням на годину пізніше у той самий кабінет у Маріуполі викликають і російського підприємця й політика Костянтина Малофєєва.

Малофєєв відомий своєю підтримкою так званої «русской весны», ідей «русского мира» і московського православ’я. Зокрема, підтримкою фінансовою.

Те, що Шойгу і Малофєєв проходять підозрюваними в одній справі, демонструє бачення українського слідства того, як розвивалися події, що призвели до створення підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі – «ЛДНР».

Одна справа на двох + Гіркін

Кримінальне провадження № 12014000000000290, за яким збираються вручати підозру, було відкрите ще у липні 2014 року.

За фабулою провадження, Міністерство оборони Росії, яке очолює Шойгу, сформувало незаконні збройні формування, які займалися захопленням органів влади, нападами на підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, що призвело до численних людських жертв.

Малофєєв, за версією слідства, фінансово та організаційно цьому сприяв.

Один із перших ватажків підконтрольних Росії збройних формувань, так званий «міністр оборони ДНР», громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрєлков) неодноразово в інтерв’ю заявляв про те, що його збройну групу профінансував Малофєєв. Завдяки його підтримці, за словами Гіркіна, групі вдалося незаконно перетнути український кордон, дістатися Донбасу, а згодом взяти під контроль місто Слов’янськ. Це і стало початком повномасштабних бойових дій у Донецькій області.

Зокрема, про це Гіркін розповідав в інтерв’ю українському журналістові Дмитру Гордонові.

Свого зв’язку з Гіркіним не приховував і сам підсанкційний Малофєєв. Колишній ватажок бойовиків займав посади у службі безпеки російського підприємця.

Із повідомлень СБУ незрозуміло, чи увійшли до цього кримінального провадження подальші епізоди діяльності цих незаконних збройних формувань. Але на другу половину липня 2014 року їхнім організаторам із боку правоохоронних органів України вже могли інкримінуватися такі основні епізоди:

Захоплення Слов’янська і бойові дії навколо міста з використанням різноманітного озброєння;

Захоплення органів влади в інших містах Донбасу, захоплення самих цих міст, у тому числі Донецька і Луганська;

Напади на військові частини, підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, МВС;

Артилерійські обстріли з території Росії по території України;

На той момент уже і збиття пасажирського літака рейсу MH17;

Злочини проти цивільного населення, у тому числі обстріли міст, вбивства, розбій, викрадення, катування й організація незаконних місць позбавлення волі.

Загалом, організація і озброєння перших угруповань Міністерством оборони Росії на території України були початком усієї збройної агресії на Донбасі, що триває 8-й рік. Тож, із точки зору СБУ і українського суду, подальші жертви, руйнування і втрати були наслідком саме цих подій, що зазначені у кримінальному провадженні № 12014000000000290.

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода підрахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 30 червня 2021 року – це 42 500–44 500 людей.

Вони розподіляються так:

13 200–13 400 загиблих (щонайменше 3 390 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових і приблизно 5 800 членів озброєних груп)

29 600–33 600 поранених (7 000–9 000 цивільних осіб, 9 800–10 800 українських військових і 12 800–13 800 членів озброєних груп).

Росія досі офіційно заперечує перебування своїх військ на території України, озброєння бойовиків і фінансування окупаційних адміністрацій. Проте незалежні розслідувачі зібрали численні докази контролю цих угруповань із боку Кремля.

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