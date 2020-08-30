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30 серпня 2020, Київ 17:50
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В Донецькій області відкрили танк-меморіал загиблим

В Донецькій області відкрили танк-меморіал загиблим
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В Донецькій області відкрили танк-меморіал загиблим

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У вересні 2014 році під час виконання бойового завдання танк з українськими військовослужбовцями та добровольцями потрапив у засідку. Біля селища Первомайське тоді загинули: Олег Максимов, Олег Габінет, Віталій Українцев, Віталій Галета (Кісловський), Сергій Грачов та Олексій Чернишов. Меморіал на місці смерті воїнів зібрали з двох танків: один стояв тут до 2017 року, інший – на блокпосту «Республіка Мост» біля Пісків. Залишки техніки зберігав та реставрував місцевий волонтер. На відкриття приїхали родичі і побратими загиблих, волонтери і представники влади.

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