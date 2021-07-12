От «русской весны» до украинской армии: путь мэра Славянска Вадима Ляха

Городской голова Славянска и антигерой сайта «Миротворец» Вадим Лях сейчас на службе по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетьмана Ивана Мазепы. Местные ветераны АТО и патриотическая общественность считает, что на службу Ляха отправили для того, чтобы снова назначить главой города. Но уже в статусе главы военно-гражданской администрации. Президент Украины Владимир Зеленский создал здесь ВГА еще 26 мая. А вот руководителя ВГА не назначили до сих пор.

Начало мая 2014 года. Славянск оккупировали гибридные силы России. Уже замучены и убиты Владимир Рыбак, Юрий Поправка и Юрий Дяковский.

Вадим Лях, тогда – депутат городского совета от Партии регионов, в эфире телеканала France 24 возле здания городского жмет руку так называемому «народному мэру» Вячеславу Пономареву.

Конец июня 2021 года. Вадим Лях подписал контракт на 3 года на прохождение военной службы с 54-й бригадой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Сергей Кошуков, представитель ветеранского сообщества Донецкой области.

Это позор на все Вооруженные силы Украины

«Это позор на все Вооруженные силы Украины, для всех патриотов. Я разговаривал с офицерами: они в шоке, они не хотят этого. На них всех надавили: надавили из Генерального штаба. А на Генеральный штаб, соответственно, надавили из офиса Президента Зеленского», – оценил ситуацию Кошуков.

Намерения Ляха стать главой военно-гражданской администрации Славянска подтверждает и его декларация на сайте НАПК.

Что вменяют Ляху?

Официально Вадима Ляха ни в чем не обвиняют. Зато он выступает свидетелем со стороны защиты в двух процессах: по делу Нели Штепы и по делу Виктора Воропаева.

В захваченном Славянске 28 и 30 апреля 2014 года гибридные силы России организовали две депутатские сессии. На этих сессиях, в том числе, Вячеслава Пономарева назначили, вместо городского головы Нели Штепы, руководителем исполкома. А еще дали старт подготовке к так называемому «референдуму».

Во время суда над Воропаевым прокурор Артур Колмаков сообщил, что у обвинения есть диск с аудиозаписью сессии. На этом диске есть и голос, похожий на голос нынешнего бойца украинской армии Вадима Ляха.

Как террористы они не воспринимались, а были сотрудниками «ополчения»

«Голос, похожий на Воропаева: «Следующий вопрос: принятие положения о славянской народной дружине»… Голос, похожий на Ляха: «Как мне объяснили, положение сделано по аналогии с разрешением городского совета, это Ровно, если не ошибаюсь. Поэтому на украинском языке оно и было, и прошло согласования. Там международные организации выступили за то, чтобы поддержать цель и действительно придать статус тем ребятам, которые стоят на баррикадах. Чтобы по ним не применялись войска, как террористы они не воспринимались, а были сотрудниками «ополчения», – размышляет голос, похожий на голос Вадима Ляха о том, как узаконить гибридные формирования России в Славянске.

Также Лях известен тем, что в 2015 году во время митинга памяти жертв Голодомора отказался брать флаг Украины из рук общественного деятеля Василия Хоменко. Позднее он объяснил свой поступок тем, что такие действия не прописали в сценарии мероприятия.

А еще в октябре 2014 года во время обыска в доме у Ляха нашли 2 гранаты и 20 автоматных патронов. В суде Лях отрицал, что хранил дома боеприпасы. Уголовное дело закрыли в декабре того же года.

Я не герой Украины – Лях

2 июня в Славянск приехали ветераны АТО со всей Донецкой области. Свои претензии они высказали Ляху в глаза.

Главой ВГА вы не имеете права быть

«Вы человек, зашкваренный с ног до головы в этой войне. Вот пусть закончится ВГА, – выходите, у вас есть поддержка, становитесь мэром, пройдите все процедуры. Но главой ВГА вы не имеете права быть. Это должен быть офицер: это посыл главе Донецкой ВГА, это посыл Зеленскому», – высказался Сергей Кошуков.

По событиям 2014 года я даю показания в правоохранительных органах

«На сегодняшний день по событиям 2014 года я даю показания в правоохранительных органах. Информации о том, что я бегал за Пономаревым (Вячеслав Пономарев, так называемый «народный мэр» – ред.), ни у меня, ни у них нет. Откуда у вас? Поделитесь ею с правоохранительными органами», – ответил Лях.

А вот военный капеллан Александр Решетник призвал городского голову Славянска раскаяться. Между капелланом и чиновником вышел такой диалог:

– Готовы ли вы раскаяться в своих действиях в 2014 году? – поинтересовался Решетник

Я не претендую на орден героя Украины. Я действительно не вел себя геройски

– На сегодняшний день я даю следствию показания как свидетель. Я никого не убил. Я не совершил на сегодняшний день преступления, мне не предъявлены обвинения в совершении преступления. Я не претендую на орден героя Украины. Я действительно не вел себя геройски. Здесь не было людей, которые давали присягу защищать этот город и Украину в тот момент, когда я здесь был, в этом зале (в зале, где проходили сессии 28 и 30 апреля 2014 года – ред.). Здесь были некоторые депутаты и вооруженные люди.

Что говорят чиновники?

Назначить руководителя ВГА в Славянске должен руководитель Донецкой области Павел Кириленко по согласованию с командующим ООС. На вопросы журналистов о кандидате на руководство городом Павел Кириленко так и не дал прямого ответа. Зато он подтвердил, что Вадим Лях теперь – военный.

Он будет полезным, если он пошел служить

«Он будет полезным, если он пошел служить. На сегодня он является мобилизованным. К сожалению, продолжается война. Есть определенная процедура, как он будет, как человека командируют от вооруженных сил и согласовывает ООС для того, чтобы он в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию. Конечно, все будет идти по процедуре», – отметил руководитель Донецкой области.

Кстати, сам Павел Кириленко уже был героем сюжета на телеканале «Россия-1». Оказалось, что его родной брат занимает должность в так называемом «МГБ» гибридных сил России в Донецке.

Также активисты ветеранских организаций Донецкой области обратились с вопросами по Вадиму Ляху и к министру по делам ветеранов. До работы в правительстве Юлия Лапутина работала в СБУ, получила звание генерал-майора. У министра спросили, почему людей, которые сотрудничали с гибридными силами России, до сих пор не привлекли к ответственности.

Почему на то время не было политической воли привлечь к ответственности преступников?

«У меня была очень четкая позиция. И когда я тогда служила в службе безопасности, передо мной те же самые вопросы возникали: почему на то время не было политической воли привлечь к ответственности преступников? И это не только в этом населенном пункте, – это во многих городах Донетчины… У нас были приговоры обвинительные, потом случилось так, что судебная система работает как судебная система, и многие люди вернулись на свои должности. Это была боль и моя, в том числе. И я все время задавала вопрос: где политическая воля прошлых лет была для того, чтобы привлечь к ответственности», – ответила ветеранам АТО Лапутина и пообещала рассмотреть их обращение по ситуации с руководителем ВГА в Славянске.

В городском совете Славянска так и не ответили, в каком сейчас статусе Вадим Лях: то ли в отпуске, то ли продолжает руководить городом? Порекомендовали написать запрос. Сам Вадим Лях на наш телефонный звонок не ответил. Радио Донбасс.Реалии готово опубликовать его позицию. А ветеранское сообщество Донецкой области обещает акции протеста, чтобы не допустить чиновника, военного и свидетеля в процессах по сепаратизму Вадима Ляха к руководству Славянской военно-гражданской администрацией.

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