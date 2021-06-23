Подконтрольные России администрации задолжали миллионы за воду. Но Украина уверяет: будет и дальше снабжать питьевой водой города ОРДЛО. Это необходимо людям. Боевые действия, болезни, радиация и другие риски постоянно угрожают стабильному водоснабжению неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Что с этим делать?

Водоснабжением всей Донецкой области занимается коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса». В 2020 году компания отметила 90 лет со дня основания. Каждые сутки предприятие поставляет потребителям более 1 миллиона кубометров питьевой воды.

Где берут воду

Основной источник питьевой воды (94 процента) – это канал «Северский Донец – Донбасс». Его длина – более 130 км. Он заканчивается на неподконтрольной территории в городе Ясиноватая.

Канал снабжает водой Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Харцызск, Иловайск, Пантелеймоновку, Зугрэс, Дебальцево и другие населенные пункты.

Есть еще подземные источники: они расположены на севере и в центре области.

Горно-шахтные выработки понижают уровень грунтовых вод и загрязняют эти воды

«В том числе, это горно-шахтные выработки, которые понижают уровень грунтовых вод и загрязняют эти воды по центру области. В связи с чем мы можем разрабатывать любые программы, любые проекты, но мы понимаем, что в достаточном количестве питьевая вода в области может поступать в нынешних условиях только от реки Северский Донец по каналам и водоводам», – уточняет Сергей Гончаренко, начальник департамента ЖКХ Донецкой ОГА.

Взаимозависимость

Боевые действия разделили Донецкую область. Но трубы, по которым течет питьевая вода, делить не стали.

В оценке рисков водоснабжения от ЮНИСЕФ говорится о взаимозависимости: «Вода из одного источника, расположенного на подконтрольной территории, должна пройти через территории, которые контролируют вооруженные формирования, перед тем, как снова возвратиться в район Покровска, Волновахи и Мариуполя. Из-за присутствующих ограничений в количестве и качестве грунтовых и поверхностных вод, а также структуры системы ни один из больших городов на любой из двух территорий не может выжить только на альтернативных источниках воды».

Зависимость есть, но группировка «ДНР» создала собственное предприятие для организации водоснабжения. Раньше это был Донецкий горводоканал, а теперь – «Государственное унитарное предприятие «ДНР» «Вода Донбасса». Тариф за кубометр воды (водоснабжение и водоотведение) – 25,1 рублей.

Луганская область

Воду для более чем 400 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Луганской области поставляет КП «Попаснянский районный водоканал». Он берет воду с помощью водозаборных станций, которые расположены на реке Северский Донец. Вода в ОРДЛО поступает с двух крупных водозаборов: с Западной фильтровальной станции (пгт. Белогоровка) и Петровского водозабора (Станично-Луганский район).

Группировка «ЛНР» создала собственное предприятие – «Лугансквода». Тариф за кубометр воды (водоснабжение и водоотведение) – 54,04 рубля.

В оккупационной администрации Луганска заявляют, что самостоятельно обеспечивают себя водой на 84 процента. В то же время в «Харьковской правозащитной группе» со ссылкой на свои источники сообщили, что дефицит питьевой воды гибридные силы России восполняют за счет вод, откачиваемых из шахт. Эти воды, утверждают правозащитники, не проходят всех этапов очистки

Риски для водоснабжения ОРДЛО

Обстрелы объектов водоснабжения (например, Донецкая фильтровальная станция, Горловские фильтровальные станции) приводят к отключениям воды и гибели сотрудников, обслуживающих коммуникации;

объектов водоснабжения (например, Донецкая фильтровальная станция, Горловские фильтровальные станции) приводят к отключениям воды и гибели сотрудников, обслуживающих коммуникации; Затопление шахт . По данным Национального института стратегических исследований, в ОРДЛО затоплены более 80 процентов шахт. Шахтные воды могут загрязнить главную водную артерию – Северский Донец и акваторию Азовского моря; могут спровоцировать вспышки заболеваний; подтопление шахты «Юнком» грозит радиационным заражением; могут проседать грунты и разрушать строения и инфраструктуру, в том числе – коммуникации канала «Северский Донец – Донбасс». Руководитель «Воды Донбасса» Александр Евдокимов говорит, что качество поставляемой воды контролируют фактически круглосуточно, она отвечает всем нормам. Шахтные воды, по его словам, не влияют на воду в канале;

. По данным Национального института стратегических исследований, в ОРДЛО затоплены более 80 процентов шахт. Шахтные воды могут загрязнить главную водную артерию – Северский Донец и акваторию Азовского моря; могут спровоцировать вспышки заболеваний; подтопление шахты «Юнком» грозит радиационным заражением; могут проседать грунты и разрушать строения и инфраструктуру, в том числе – коммуникации канала «Северский Донец – Донбасс». Руководитель «Воды Донбасса» говорит, что качество поставляемой воды контролируют фактически круглосуточно, она отвечает всем нормам. Шахтные воды, по его словам, не влияют на воду в канале; Загрязнение питьевых водохранилищ . По информации МинВОТ, группировки «ДНР» и «ЛНР» сбрасывают в водохранилища неочищенные шахтные стоки. «Нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - почти в 4 раза. Кроме этого, загрязненным также остается Исаковского водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года, класс качества его воды снижено с «умеренно загрязненная» на «загрязненная». -За таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создают прямую угрозу для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы», – отметили в правительстве Украины;

. По информации МинВОТ, группировки «ДНР» и «ЛНР» сбрасывают в водохранилища неочищенные шахтные стоки. «Нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - почти в 4 раза. Кроме этого, загрязненным также остается Исаковского водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года, класс качества его воды снижено с «умеренно загрязненная» на «загрязненная». -За таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создают прямую угрозу для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы», – отметили в правительстве Украины; Долги за воду. По информации Александра Евдокимова, жители неподконтрольных территорий рассчитываются за воду в пределах 85-87 процентов. С 2014 по 2017 годы Донецкий водоканал накопил 455 миллионов гривен долгов. А созданное группировкой «ДНР» предприятие «Вода Донбасса» рассчитывается за воду частично и копит долг: он превышает 200 миллионов гривен. Расчеты происходят в рублях, поэтому деньги остаются в пределах ОРДО: идут на зарплаты сотрудников и на покупку расходных материалов. Зато в конце мая СМИ, подконтрольные гибридным силам России назвали сумму долга людей за воду – 1 миллиард 44 миллиона рублей. Должников начали отключать от воды.

А вот группировка «ЛНР», по данным ОБСЕ за октябрь 2020 года, передала часть денег за воду на мосту в Счастье. По информации Попаснянского водоканала, только за 2015-2016 годы Луганск задолжал около 100 миллионов гривен.

В комментарии hromadske руководитель Луганщины Сергей Гайдай рассказал, что с 2021 года группировка «ЛНР» планирует вообще отказаться от украинской воды.

В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет перекрывать воду ОРДЛО.

Мы не перекрываем воду

«Мы даем туда воду. Мы ее не закрываем, наша власть. Мы не перекрываем воду, несмотря на то, что они уже долгое время не платят за эту воду», – заверил президент Украины.

Чтобы детально рассказать о ситуации с водоснабжением ОРДЛО, Радио Донбасс.Реалии направило запросы в водоснабжающие организации Донецкой и Луганской областей. Мы обязательно опубликуем их ответы.

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