Жить на 100 долларов: какие сейчас зарплаты в Донецке?

На оккупированной территории Донецкой области обещают с июля повышение зарплат бюджетникам. Они вырастут на 17%, заявляет группировка «ДНР». Местный житель написал для Радио Донбасс.Реалии, как это отразится на живущих в ОРДЛО украинцах.

Зарплаты бюджетникам в ОРДО повышаются пару раз в год примерно на 500-1000 руб. (190-370 грн.), в последний раз повышение было в феврале.

Пенсии увеличиваются примерно с такой же периодичностью и на 250-500 руб.(90-190 грн.) Но если верить «властям», пенсионеры ОРДЛО с июля будут получать на 900 руб. больше (346 грн.) Минимальная пенсия должна будет составить 6571 руб. (2527 грн.), а средняя – 10140 руб. (3900 грн.) В то же время, некоторые дончане возмущаются, что средняя пенсия сейчас в Донецке примерно такая же, как зарплата для обычного работника.

Также в ОРДО с июля обещают повысить 11 видов соцпособий на 5-35%, т.е. в среднем на 200-400 руб. Так, к примеру, выплаты по беременности и родам увеличат на 400 руб., до 5940 руб. (2285 грн.), пособие на ребенка до 3-х лет повысят также на 400 руб. – 5400 руб. (2077 грн.) Помощь многодетным семьям увеличат на 200 руб. – 2400 руб. за ребенка (923 грн.)

«Официально» минимальная зарплата в Донецке составляет 9 тыс. руб. (3460 грн.), но судя по отзывам дончан, реальная средняя в городе – 8 тыс. руб. (3076 грн).

В прошлые разы «местные власти» увеличивали саму ставку, а надбавки (премия, рабочие часы в праздники, выслугу) сокращали, и по факту люди получали на руки даже еще меньше.

Вместе с повышением зарплат обычно следует рост тарифов на «коммуналку» и продукты питания.

Первое повышение стоимости коммунальных услуг на 10-15% для жителей ОРДЛО уже было в феврале. К примеру, квартплату подняли на 91 руб., и теперь за квартиру, где, скажем прописаны трое членов семьи, следует платить 541 руб. (208 грн). 1 кВт электроэнергии оценивается в чуть более 1 руб. Т.е., и в среднем дончане платят за свет за месяц порядка 156 руб. (60 грн). 1 кубометр холодной воды теперь здесь стоит 21,5 руб. (8,3 грн.), а горячей – 44 руб. (17 грн.) За газ в среднем горожане платят 54 руб. (21 грн.) Новое повышение тарифов ожидают уже этой осенью.

Как не парадоксально, но некоторые вообще отрицательно относятся к уведомлениям о росте окладов, потому что «просто так зарплаты не повышают» – увеличат налоги для ФЛП, пошлины, НДС и таможенные сборы.

Многие вспоминают, что в мирное время на Донетчине можно было заработать 500 долларов в месяц, а сейчас в лучшем случае $200.

А вот цены на продовольственные продукты в повышаются с регулярной частотой – почти ежемесячно. За последние месяцы – на 30-40%. Если еще на прошлой неделе 1 кг куриного филе стоил 245 руб. (94 грн.), то сейчас – 263 руб. (101 грн.) Самое простое растительное масло в Донецке сегодня стоит 140 руб. (54 грн.), в то время как в том же Ростове без акции его цена – 80 руб. (31 грн.) Клубнику для дончан сегодня продают по 250-280 руб. (102 грн.), при этом говорят, что она из Краснодарского края. Хотя в Крыму ее продают по 200-220 руб. (81 грн.) 1 кг молодого картофеля в Донецке стоит 80 руб. (31 грн.), буряка – 150 руб. (58 грн.), моркови – 100 руб. (38,5 грн.).

Что на рынке труда

Оплата труда коммунального работника в Донецке – 7-10 тыс. руб. (3270 тыс. грн.), медработника 8-15 тыс. руб. (5770 грн.) Зарплата учителя – 10-20 тыс. руб. (4,6 тыс. грн.), строителя – 15-30 тыс. руб. (8850 грн.) Торговый представитель может заработать 20-35 тыс. руб. (10,5 тыс. грн.) Шахтеры в ОРДЛО, в зависимости от специальности и участка, получают от 15 до 30 тыс. руб. (среднем это также – 8850 грн.) При этом многие горняки жалуются на задержку оплаты по несколько месяцев. В основном рабочие на производствах в ОРДЛО сегодня получают 15-25 тыс. руб. (7700 грн.)

Повышения минимальных зарплат практически не ощущаются для местных рабочих. К тому же, на некоторых заводах задерживают выплаты. Некоторые жители недоумевают, почему никак не регламентируется оплата труда в других сферах, помимо госсектора, и не повышается вся тарифная сетка. В результате, такие «условные» повышения оплат на фоне роста других цен выглядят просто бессмысленными. Молодежь от безысходности по-прежнему вынуждена выезжать из региона на подконтрольную Украине территорию, в Россию или еще дальше за границу.

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