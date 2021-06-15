Четыре самых нужных: где на Донбассе скоро построят новые водоводы

В Донецкой области за два года планируют обновить водовод, который снабжает питьевой водой четыре крупных города и множество поселков и сел. Его капитально не ремонтировали почти семьдесят лет! А еще через десять месяцев обещают и новый водопровод для Торецка: город уже семь лет зависит от водовозов. Работы оплатят Государственный фонд регионального развития и Донецкая область.

Второй донецкий водовод – это основной источник питьевой воды для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и окрестных поселков и сел. Из него берут воду более 600 тысяч жителей. Построили водовод в 1954 году, потом расширяли и увеличивали мощность с начала семидесятых и по 1990 год. В Донецкой областной администрации говорят, что коммуникации ни разу капитально не ремонтировали: занимались лишь текущими порывами. Сооружения водовода находятся в аварийном состоянии. В 2020 году парламент постановил выделить деньги, в том числе, на ремонт водовода и строительство резервного водовода к Торецку. Но их так и не заложили в госбюджет. Теперь нашли новый источник финансирования.

Что по плану на Второй донецкий водовод

Как рассказал руководитель Донецкой области Павел Кириленко, финансирование, хоть и с трудом, но все же получили в Государственном фонде регионального развития (ГФРР). В этом году фонд дает чуть более 197 миллионов гривен на три проекта по ремонту Второго донецкого водовода, также деньги дает и областная администрация. В департаменте ЖКХ Донецкой ОГА сообщили, что отремонтируют по этим трем проектам, и что уже сделали:

Ответвление к славянским резервуарам питьевой воды: улучшит водоснабжение Славянска. Планируют на 2021 год. Договор на выполнение работ уже заключили с победителем тендера – ООО «РСП ДНІПРО» ;

; Капитальный ремонт Второго донецкого водовода: улучшит водоснабжение Краматорска (микрорайоны Лазурный, Беленькая, старая часть города), Дружковки и Константиновки. Планируют сделать в 2021-2022 годах. По состоянию на 15 июня определяют победителя тендера на выполнение работ;

Гидроизоляция русла канала «Северский Донец – Донбасс»: канал перекачивает почти 470 миллионов кубометров воды в год, а гидроизоляция сократит просачивание воды в почву. Планируют сделать в 2021-2022 годах. Уже заключили договор на проведение работ с победителем тендера – ООО «РСП ДНІПРО».

Труба и фильтровальная станция для Торецка

Дошла очередь и до обеспечения чистой питьевой водой более 70 тысяч жителей прифронтового Торецка и поселков. Вода туда поступает из фильтровальной станции, которая расположена на территории оккупированной гибридными силами России Горловки. Труба проходит по серой зоне. Как только в нее попадает снаряд, питьевую воду отключают, и ремонтникам приходится дожидаться, когда контролируемые Россией формирования дадут добро на режим тишины.

Расчетная длина водовода 7,9 км

«Было принято решение разработать альтернативный проект подачи воды от одной из насосных станций канала «Северский Донец – Донбасс», который проходит всего лишь в 5 километрах от окраины города Торецка, а потом уходит на неподконтрольную территорию. Расчетная длина водовода 7,9 км», – уточнил Сергей Гончаренко, директор департамента ЖКХ Донецкой ОГА. Для жителей Торецка, кроме трубы, хотят построить новую фильтровальную станцию. Ее мощность составит 20 тысяч кубометров воды в сутки.

Чиновник прогнозирует, что водовод сделают за 10 месяцев с учетом всех бюрократических процедур. Всего на это потратят 150 миллионов гривен из бюджета области и 10 миллионов дает военно-гражданская администрация Торецка.

Кстати, два года назад тогдашний министр развития громад и территорий Алена Бабак предлагала очищать шахтные воды или воспользоваться методами опреснения воды для обеспечения прифронтового города.

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