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Город Торецк и соседние поселки периодически становятся зоной бедствия. Мало того, что происходят обстрелы, так еще и питьевая вода пропадает. Почему так происходит, и есть ли план решения проблемы водоснабжения города и уменьшения зависимости от оккупированных территорий?

Город Торецк и окрестности, а это около 70 тысяч жителей, периодически попадают под обстрелы. До окупированной Горловки отсюда буквально рукой подать. Но на шестом году боевых действий водоснабжение жителей Торецка все так же зависит от этого города, которым руководят контролируемые Россией формирования.

Как рассказал нам сотрудник Торецкого водоканала Александр Захарченко, вода из канала «Северский Донец – Донбасс» идет в оккупированную российскими гибридными силами Горловку, там ее фильтруют на фильтровальной станции, хлорируют. И потом подают обратно в Торецк.

Также водоснабжение города чаще всего зависит от интенсивности и географии боевых действий. Когда боеприпас попадает в водовод, который проходит по «серой зоне», у жителей Торецка краны «пересыхают».

Александр Захарченко вспоминает: «Когда-то в нашем городе была своя фильтровальная станция. Но ее благополучно списали и забыли, что это такое».

По мнению работника водоканала, есть способ улучшить ситуацию: «Чтобы не было таких у нас проблем, каждый город должен иметь свою фильтровальную станцию, свои службы и сооружения. Иначе мы будем зависеть то от одного, то от другого».

А что же местные власти?

Ярослав Руденко, руководитель военно-гражданской администрации Торецка, сообщил, что сейчас работают над проектом по строительству резервного водопровода.

Руденко говорит, что проект этот дорогой и дорожает с каждым днем. По словам чиновника, только на разработку проектно-сметной документации потратили 4 миллиона гривен.

Николай Герт, начальник управления ЖКХ военно-гражданской администрации Торецка, рассказал, что проблему решают, как могут.

Финансирование действительно большое, даже для области

Сейчас, благодаря финансовой поддержке в том числе и правительства Японии, на водонапорный узел установили экономичные эффективные насосы, которые рационально распределяют воду и при этом не «рвут» старые трубы высоким давлением.

А на строительство новой трубы, по его прогнозам, уйдет не меньше 2-3 лет. «Финансирование действительно большое, даже для области. Очень приблизительные цифры: 150-172 миллионов надо будет», – сообщил Николай Герт.

У нас была борьба между населением и коммунальщиками: кто первый. Или население первым сольет эту воду из системы и полностью эту систему «положит». Или мы...

А когда вода пропадает, ее подвозят. Зимой это уже не впервые угрожает теплоснабжению всего города.

Герт говорит: «У нас была борьба между населением и коммунальщиками: кто первый. Или население первым сольет эту воду из системы и полностью эту систему «положит». Или мы на протяжение всех суток будем ее подвозить и успевать наполнять. Мы победили. Систему «не положили».

Вот только неизвестно, кто победит в этой битве за воду в следующий раз.

Целесообразно? Нецелесообразно?

Несмотря на то, что горожане из-за обстрела или решения оккупационной администрации Горловки могут в любой момент остаться без воды, Ярослав Руденко не уверен в целесообразности строительства нового водопровода.​

И это большой вопрос как для власти, так и для людей по целесообразности этого строительства

«Но мы же понимаем, что не сегодня, так завтра временно оккупированные территории вернутся под нашу власть, под наш контроль. И это большой вопрос как для власти, так и для людей по целесообразности этого строительства» –​ размышляет чиновник.

И добавляет: «Надеюсь, что завтра проснемся и в Горловке будем уже поднимать украинские флаги».

Как решить проблему

Еще со времен СРСР водоснабжение Донецкой области устроено так: вода с севера области заходит в Горловку и Донецк. А оттуда течет на юг области. Это Волноваха, Мангуш и районы, и Мариуполь.

Об этом нам рассказал Сергей Гончаренко, и.о. директора Департамента ЖКХ Донецкой областной администрации. Такая схема, говорит Гончаренко, в любой момент может оставить без воды южную часть Донетчины.

Также от Горловской и Донецкой фильтровальных станций запитаны Торецк и Авдеевка. Как же убрать эту зависимость?

Физический и химический состав воды не позволяет ее использовать без очень глубокой дорогостоящей водоочистки

Сергей Гончаренко говорит: «Прорабатывался вопрос неоднократно о наличии подземных водозаборов (подземных пластов грунтовых вод) разных глубин залегания, их качества в районе городов Авдеевка и Торецк… Физический и химический состав воды не позволяет ее использовать без очень глубокой дорогостоящей водоочистки».

Сейчас, как говорит Гончаренко, работают над другими проектами по уменьшению водозависимости: «Это перебросные водоводы – переброс воды из одних водохранилищ области в другие водохранилища. По Торецку разрабатывается проектная документация по строительству резервного водовода».

Также в обладминистрации сейчас готовят новую программу водоснабжения городов Донетчины до 2025 года, в том числе – ищут альтернативные источники водоснабжения центра и юга области.

«Чтобы мы дали предложения не только по уменьшению зависимости (от неподконтрольных территорий – ред.), а в целом показали рассредоточение водоснабжения по области, проработали вопросы местных источников. Чтобы мы не были жестко завязаны только на канал («Северский Донец – Донбасс» – ред.)» – сообщил Сергей Гончаренко.

О том, что для Торецка ищут воду, в эфире Радио Свобода сообщила и Алена Бабак, министр развития громад и территорий Украины: «Представители нашего университета политехнического имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности, для Торецка».

Это, по словам министра, только один из способов. По мнению Бабак, также надо пользоваться новейшими методиками опреснения воды. Она говорит, что есть проекты, и они недорогие: стоят около 300 тысяч гривен.

Но обстановка может обостриться в любой момент. Кроме того, ремонты водопровода между Горловкой и Торецком опасны для жизни самых ремонтников. В октябре прошлого года машина с бригадой подорвалась на мине. Двое людей получили контузию.

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