«Free Sky» и украинские традиции. В Константиновке работает школа, которой еще не бывало на Донбассе

Пять лет назад эту школу на Донбассе хотели закрыть. А теперь здесь открывают инклюзивные классы, обустраивают образовательные пространства под открытым небом за деньги международных организаций. Радио Донбасс.Реалии побывало на занятиях с детьми и взрослыми в третьей школе Константиновки.

В третьей школе Константиновки, несмотря на жару, весело и шумно. Сюда пришли отметить День миротворца и научиться новому воспитанники детского сада с нарушениями зрения. Школьники играют с ними в разные игры и викторины, учат делать фигурки из бумаги. Занятие проходит на улице в специально оборудованной беседке.

Благодарность людям, которые беспокоятся о мире

«Сейчас они изготавливают голубей. Потому что сегодня день миротворца. И этих голубей мы оформим в приветственную открытку для того, чтобы высказать свою благодарность людям, которые беспокоятся о нашем с вами мире», – рассказывает Елена Давидова, замдиректора школы по воспитательной работе.

Для них это очень важно

Ирина Доронина, заведующая детсадом «Тополек», рассказала нам, какая польза деткам от таких занятий: «Закрепить знания детей про украинские символы, про украинские традиции, про наших героев, про миротворцев. Например, сегодня мастер-класс для развития двигательных действий у ребенка. Наши дети с нарушениями зрения, поэтому для них это очень важно».

Инклюзия

В 2017 году в третьей школе (впервые для Константиновки) открыли два инклюзивных класса. Тогда пришли учиться три ребенка.

Мы видим, что наши дети меняются

«Сейчас у нас в этом учебном году будет уже пять инклюзивных классов. В них будут учиться десять учеников. Большинство – это аутисты. Диагнозы разные, но наши специалисты, коррекционные педагоги, они работают, и мы видим, что наши дети меняются: меняются дети не только дети с особенными образовательными потребностями, но и другие дети, потому что они понимают, что мы разные, и нас надо воспринимать такими, какими мы есть», – делится директор школы Виктория Шубина.

Сейчас в Константиновке есть инклюзивные группы в детских садах и инклюзивные классы уже в восьми школах. Виктория Шубина говорит, что такая динамика – хороший пример для того, чтобы громада и общество стали более толерантными.

А еще в школе оборудовали спортзал для детей с особенными образовательными потребностями. Его оснастили за деньги Британского совета, и за бюджетную субвенцию, выделенную на инклюзию. В этом зале со школьниками занимается психолог. А первую сенсорную комнату для занятий с психологом, вспоминает, Виктория, она сделала из школьного музея Советского Союза.

«Пространство без стен» и «Free Sky»

Нам еще не приходилось видеть в школах вот такие беседки с лавочками, где сейчас детки делают голубей из бумаги. По сути, это культурное пространство на свежем воздухе, где можно и общаться после школы, и обучаться, и отдыхать. Кто это все придумал? Елена Давидова говорит, что их школа построена по кубинскому проекту: в здании много окон, поэтому на верхних этажах жарко.

Слышим запросы детей, работаем вместе с детьми

«И вот однажды дети нам сказали: боже, как хочется провести уроки на улице. Ну хорошо, мы пошли на улицу проводить физкультуру, музыку, природоведение. Но есть такие предметы, как математика, украинский язык, химия. Что делать с ними? В Донецкой области такого формата, как мы хотели, не было. И вот тогда мы подумали, и решили сделать «Пространство без стен», пространство «Free Sky». У нас школа такая, знаете, прогрессивная: слышим запросы детей, работаем вместе с детьми для того, чтобы улучшить качество жизни в своей громаде», – с гордостью и воодушевлением говорит Елена Давидова.

Такое образовательное пространство на свежем воздухе, говорят педагоги, очень полезно и во времена карантинных ограничений.

Проект «Пространство без стен», где школьники занимались с детками с нарушениями зрения, профинансировал Британский совет. Сейчас на территории школы достраивают еще большую беседку. Этот проект назвали «Free Sky». Его поддерживает американская программа USAID. В этом проекте будет внешнее освещение школы светильниками на солнечных батареях.

«Світ громад»

Детки идут заниматься подвижными играми. И пространство без стен занимают взрослые. Они пришли поиграть в игру, которая называется «Світ громад». Игроку предлагают взять кубик, на котором обозначена глобальная цель, и рассказать о способах ее достижения. То есть, надо примерить на себя разные социальные роли: от мэра до пенсионера.

Сами игровые комплекты выиграла школьная команда из детей, учителей и родителей. Такие встречи стараются делать хоть раз в месяц.

Пришла поиграть и Галина Семенихина, ведущий специалист по экологическому образованию РЛП «Клебан-Бык». Она говорит, что частенько приходит в школу, чтобы рассказать детям об экологии и охране природы. В игре ей досталась глобальная цель «сохранение климата».

Каждый начинает с себя

«Каждый начинает с себя. И самое простое – это сортировка мусора, переработка отходов, уменьшение опасных выбросов в атмосферу и сознательное использование всего, чем мы пользуемся», – делится способами сохранения климата Галина Семенихина.

Развитие вместо закрытия

Директор Шубина вспоминает: когда ее назначили пять лет назад, то школу должны были закрыть.

Вместо того, чтобы закрывать, коллектив решил вывести школу на новый уровень развития: начали писать проекты и участвовать в конкурсах. За два последних года, говорит директор, в школе воплощают больше тридцати проектов за деньги разных международных организаций. Среди них – станция по очистке воды за 20 тысяч гривен за деньги ПРООН.

Еще учебное заведение выиграло проект «Школа мира»: здесь работает школьная служба взаимопонимания, педагоги прошли обучение, оборудовали за 200 тысяч гривен учебную комнату – «Школу мира». Там обучают и детей, и взрослых.

Также в этой школе планируют сделать скалодром.

Но так сложилось, пока учебное заведение выживает за счет реализации проектов, с местными властями сотрудничать непросто. Директор школы показывает котлован во дворе: раньше там была школьная теплица.

Уже у двоих местных мэров попросили строительный мусор, чтобы засыпать яму и организовать там образовательное пространство на свежем воздухе. Но пока что даже помощи в виде строительного мусора – не дождались.

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