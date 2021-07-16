«Единая Россия» провела масштабную агитацию на оккупированном Донбассе. Провластная партия России стала организатором форумов «Россия-Донбасс: единство приоритетов» (в Доенцке) и «Форума граждан России» (в Луганске). Там партия призывала обладателей российских паспортов голосовать именно за нее – и раздавала обещания: что сделает для Донбасса после выборов.

«Мы не дальнее зарубежье, а часть великой державы, у которой нет границ!» – об этих двух мероприятиях на подконтрольных группировкам «ЛДНР» телеканалах говорили с восторгом, поясняя, что они посвящены «приоритетам русского Донбасса», с обязательным акцентом на слове «русский»; а деятели подконтрольных Кремлю администраций повторяли слово Россия в несколько раз больше в единицу времени, чем обычно.

Физически это выглядело как собрание в больших концертных залах Луганска и Донецка (на более чем полтысячи мест), где со сцены говорили речи, а в кулуарах заполняли анкеты в поддержку партии «Единая Росиия».

Пряники для разгроменного Донбасса

Но главными тезисами, произнесенными на собраниях, были не стандартные пропагандистские клише главарей боевиков. Российские депутаты давали обещания Донецку и Луганску. Так, будто они приехали с избирательным туром в российскую глубинку.

После выборов «Единая Россия» обещает жителям оккупированной территории принять трехлетнюю программу социально-экономического развития Донбасса, в которую будет вложено несколько миллиардов рублей.

«Несколько миллиардов рублей планируется включить в эту программу. Более точные цифры вы услышите позднее, когда будет утверждена программа. Она сформирована на 90%. Не зря в основе российской делегации, прибывшей в Донецк, прежде всего законодатели: депутаты в Госдуму и кандидаты в нее. Они, при принятии решений, всегда будут учитывать мнение жителей Донбасса», – сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В Луганске он же обещал создать центры «информационной и правовой помощи для жителей ЛНР с гражданством России».

Другой представитель политсилы, депутат Андрей Козенко, пообещал дончанам и луганчанам приравнять прописку в ОРДЛО к прописке на территории России. Дело в том, что без российской прописки обладатели паспортов РФ не могут получить от этого государства никаких социальных выплат – а именно они интересуют местных жителей, пострадавших от боевых действий и развала экономики Донбасса, когда речь идет об оформлении паспорта России.

На форуме в отдельных киосках принимали документы на оформление СНИЛС. Это – индивидуальный страховой номер в России, который необходиим для получения любых соцвыплат. Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало, какая хитрость запрятана здесь: он-то необходим, но не дает автоматически право на эти выплаты. Нужна прописка, а если ее нет – вы просто будете обладателем СНИЛС, не более того. И да, этот номер позволяет вам проголосовать на выборах в Думу в электронном режиме. Похоже, что именно для этого Россия и открыла процедуру его получения для Донецка и Луганска.

Зачем «Единая Россия» все это обещает?

Главный редактор «Реальной газеты», бывший луганчанин Андрей Дихтяренко обращает внимание на то, что функционеры Единой России точны и аккуратны в своих высказываниях: на самом деле они не гарантировали жителям Донбасса, что все это у них будет – а лишь обещали «постараться».

«Это обычный предвыборный трюк. На самом деле, если прочитать эти заявления внимательно, выяснится, что Единая Россия вовсе не собирается вливать в неподконтрольный Донбасс миллиарды рублей - ее представители всего лишь пообещали до конца года написать документ, так называемую программу поддержки, в которой эти миллиарды будут задекларированы. Никакой ответственности за то, что принятие подобной программы будет впоследствии постоянно откладываться, эти люди нести не собираются. Но в ОРДЛО пропаганда, разумеется, будет всячески раздувать этот фантом накануне выборов в Думу. А после выборов эта тема будет свернута. То же самое и с пропиской».

В июне 2021-го Кремль в экстренном порядке решал проблему с колоссальным недовольством работников заводов на оккупированной территории. В металлургии и угольно промышленности накопились многомесячные долги, и в итоге, когда проблему стало невозможно замалчивать, оккупационная администрация назвала виновной во всем управляющую компанию «Внешторгсервис», отобрала у нее предприятия и привела нового инвестора, российского. Сейчас людям обещают, что благодаря приходу «хорошего» собственника из России (хотя предыдущий де-факто тоже был от Кремля) им вскоре погасят все долги, а заводы возобновят производство.

Это подрыв минского процесса – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины рассматривает форум как целенаправленную политику подрыва мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Мероприятие, как Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало, носило агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму РФ, которые пройдут в России в сентябре.

Выборы в Государственную Думу России пройдут в сентябре. Жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, планируют привлечь к ним на участках в Ростовской области, обеспечив автобусы, или в электронной форме.

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