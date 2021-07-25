Коронавірус: у МОЗ повідомили свіжі дані про захворюваність і вакцинацію

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили свіжі дані про захворюваність на коронавірусне захворювання COVID-19 і вакцинацію проти нього.

За цими даними, за добу 24 липня в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 19, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 422 особи;

◾ летальних випадків – 12;

◾ одужало – 159 осіб;

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

◾ захворіло – 2 248 450 осіб;

◾ одужало – 2 184 195 осіб;

◾ летальних випадків – 52 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (85), а також Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) і Запорізькій (18) областях, мовиться в повідомленні.

Також за добу 24 липня в Україні була вакцинована 71 571 людина, з них першу дозу з двох необхідних отримала 50 421 людина, були повністю імунізовані обома дозами 21 150 людей.

Від початку вакцинувальної кампанії в Україні була щеплена 3 060 561 людина, з них отримали першу дозу з двох необхідних 3 060 559 людей, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

За оцінками, населення України, за винятком окупованих на цей час територій, становить близько 41,5–41,6 мільйона осіб. Таким чином, повністю вакциновано в підконтрольній урядові частині України лише близько 4 відсотків населення.

Як вважається, для безпечного проходження наступної хвилі пандемії COVID-19, яка вже розгортається в низці країн, зокрема й у сусідній Росії, необхідна вакцинація принаймні 70 відсотків населення.

В Україні щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna. Усі вони вимагають отримання двох доз для повної вакцинації. Крім того, за повідомленням МОЗ, на цей час менш ніж 500 осіб в Україні отримали щеплення однодозовою вакциною Janssen/Johnson & Johnsson.