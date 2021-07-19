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Новини | Коронавірус

Ляшко повідомив про перше за кілька місяців зростання числа нових хворих на COVID-19

Зростання числа хворих на COVID-19 зафіксоване вперше за кілька місяців, відзначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19, інформує за підсумками селекторної наради 19 липня сайт глави держави.

«Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період», – ідеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам «дельта».

Міністр Ляшко пропонує, щоб усі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, відбували самоізоляцію на 14 днів або на сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

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