Колективна вакцинація: стала відома статистика щеплень працівників у компаніях

В Україні в рамках вакцинації організованих колективів, які мають понад 50 осіб, щеплено 128 646 співробітників 954 компаній, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Усього на щеплення вже записані 471 738 особи з 673 компаній. Наразі організовані колективи щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Втім кількість медичного персоналу обмежена, тому щеплення організованих колективів відбуваються в порядку черговості за датою запису. Щоб прискорити цей процес, Міністерство охорони здоров’я пропонує компаніям подавати заявку на щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech. Навантаження на мобільні бригади, які працюють з цим препаратом, менше», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують процедуру: залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення організованого колективу можна за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Для цього в компанії мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації, який має скласти поіменний список охочих щепитися працівників. Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Згідно з офіційною статистикою, від початку вакцинальної кампанії в Україні прощепили 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб.