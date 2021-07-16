В Україні за добу вакцинували понад 117 тисяч людей, це новий рекорд – МОЗ

За добу 15 липня вакциновано проти COVID-19 в Україні 117 376 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я, вказуючи, що це є новим рекордом.

«Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини. Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації», – ідеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Попри активізацію вакцинальної кампанії, Україні все ще далеко до формування так званого «колективного імунітету». Завершили імунізацію проти COVID-19 менш як 4% населення, натомість у багатьох розвинених країнах вже вакцинована понад половина населення.