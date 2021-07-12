Коронавірус: Франція посилює заходи проти невакцинованих

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що вакцинація від коронавірусного захворювання COVID-19 ближчим часом стане обов’язковою для всіх працівників системи охорони здоров’я країни, а також буде запроваджуватися суворіший контроль за безінфекційністю присутніх у громадських місцях.

Для решти населення, крім медиків, вакцинація не буде обов’язковою, сказав Макрон у телезверненні, – але дедалі в більшій кількості випадків треба буде доводити свою безінфекційність так званими «паспортами здоров’я» – якщо не довідкою про вакцинацію чи про видужання від COVID-19, то щоразу свіжим тестом на відсутність вірусу в організмі.

Це буде потрібно, наприклад, у таких випадках, як відвідини ресторану, кінотеатру, іншого культурного чи спортивного заходу, а також у транспорті, крім міського й приміського.

«Починаються перегони з часом, – сказав Макрон, який раніше був проти запровадження обов’язкової вакцинації навіть для окремих груп. – Ми маємо йти до вакцинації всіх французів – це єдиний шлях до нормального життя».

Вимога обов’язкової завершеної вакцинації для працівників охорони здоров’я почне діяти з 15 вересня. Як повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран, ті медики, які до того часу не вакцинуються, не зможуть приходити на роботу і втратять платню.

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У Франції, як і в сусідніх європейських державах, останніми тижнями знову наростає захворюваність на COVID-19. Цього разу нову хвилю спричиняє штам «дельта», раніше відомий як «індійський», що є значно заразнішим, ніж поширені досі штами.