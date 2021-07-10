У Євросоюзі відзвітували, що мають вакцини проти COVID для 70% дорослого населення

Європейський союз доставив державам-членам достатньо препаратів, щоб вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення, заявила 10 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн закликала країни ЄС збільшити кількість щеплень і додала, що до 11 липня в об’єднанні буде розподілено близько 500 мільйонів доз.

27 урядів відповідають за вакцинацію громадян, і деякі працюють набагато швидше, ніж інші. Президентка Європейської комісії наголосила, що «ЄС дотримав свого слова».