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Новини | Коронавірус

МОЗ звітує про понад 3 мільйони щеплень від COVID-19 в Україні

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримали понад 3 мільйони людей, заявляє Міністерство охорони здоров’я 7 липня.

«Отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень», – йдеться в заяві МОЗ.

Протягом попередньої доби вакцинувалися 93 554 людини, з них одну дозу отримали 36 023 людини, два дози – 57 531 людина.

За даними МОЗ, вакцинація відбувалася такими препаратами:

  • Covishield – 487 187 людей
  • Coronavac – 669 947
  • Comirnaty – 619 649
  • Astrazeneca – 359 390
  • Janssen – 390

Станом на 6 липня, за даними МОЗ, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

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