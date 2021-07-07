МОЗ звітує про понад 3 мільйони щеплень від COVID-19 в Україні

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримали понад 3 мільйони людей, заявляє Міністерство охорони здоров’я 7 липня.

«Отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень», – йдеться в заяві МОЗ.

Протягом попередньої доби вакцинувалися 93 554 людини, з них одну дозу отримали 36 023 людини, два дози – 57 531 людина.

За даними МОЗ, вакцинація відбувалася такими препаратами:

Covishield – 487 187 людей

Coronavac – 669 947

Comirnaty – 619 649

Astrazeneca – 359 390

Janssen – 390

Станом на 6 липня, за даними МОЗ, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.