У Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації їхнім препаратом

У американській фармацевтичній корпорації Pfizer прокоментували смерть жителя Вінничини після щеплення їхньою вакциною від коронавірусу.

«Наші думки з сім’єю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов’язані з нашою вакциною від COVID-19. Ми зазначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв’язок (між вакцинацією та смертю, – ред.) не встановлений», – цитує заяву корпорації агентство Reuters.

У Pfizer повідомили, що на сьогоднішній день понад 400 мільйонів людей були вакциновані їхньою вакциною, розробленою спільно з німецькою компанією BioNTech.

2 липня у Вінницькій області через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. Влада повідомила, що у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, стан виявився задовільний. Випадок смерті зареєстрували як «несприятливу подію після імунізації», оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

У Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації повідомили, що причиною смерті чоловіка через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність.