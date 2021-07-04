У Вінницькій ОДА вказали причину смерті чоловіка у день щеплення від COVID-19

У Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації повідомили, що причиною смерті чоловіка через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність.

«За даними електронної амбулаторної карти пацієнта – хронічні захворювання не зареєстровані. За попередніми результатами судово-медичної експертизи – причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає. Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень. Ми обов’язково повідомимо про будь-які нові з’ясовані факти, як тільки вони стануть відомі», – повідомив департаменту фейсбуці.

2 липня у Вінницькій області через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. Влада повідомила, що у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, стан виявився задовільний. Випадок смерті зареєстрували як «несприятливу подію після імунізації», оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

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