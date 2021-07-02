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Новини | Коронавірус

У Вінницькій області помер вакцинований Pfizer чоловік – заява МОЗ

Порожні флакони з вакциною Pfizer після використання

У Вінницькій області через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. Про це ввечері 2 липня повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка», – ідеться в повідомленні.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, стан задовільний.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.

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