В Івано-Франківській міськраді розповіли, чому було втрачено кілька сотень доз вакцини Covishield

В Івано-Франківську вакцинували 9 осіб на 10 доз вакцини Covishield. Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповідь на запит Радіо Свобода щодо втрачених доз вакцини.

«Дотримуючись мінімального розливу, дози розливу росли в геометричній прогресії( 4433 осіб провакциновано, розлив – 317 доз, що становить 1,07), так як працівники вакцинували 9 осіб на 10 доз ( в одному флаконі – 10 доз вакцини), рештки утилізували», – мовиться в повідомленні.

У міськраді додали, що працівники пунктів щеплення вже розпочали вакцинувати у співвідношенні 1:1, тобто 10 осіб на 10-тидозний флакон.

У МОЗ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що в Івано-Франківській області станом на 30 травня 2021 року було втрачено 533 дози вакцини Covishield.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли Радіо Свобода, що станом на 30 травня було утилізовано 742 дози вакцини в рамках кампанії з вакцинації проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплені 1 912 471 людина, з них отримали одну дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 589 362 людини.