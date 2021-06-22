ВООЗ попереджає: у бідних країн закінчується вакцина від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що десятки бідніших країн, які отримують вакцини від COVID-19 в рамках глобальної схеми обміну COVAX, не мають достатньої кількості доз для продовження програм вакцинації.

Наразі в рамках програми COVAX доставили 90 мільйонів доз в 131 країну. Старший радник ВООЗ Брюс Ейлворд наголосив, що цього недостатньо для захисту населення від поширення коронавірусу.

Він зазначив, що щодня надходять повідомлення від близько половини країн учасниць програми COVAX (80 країн з низьким рівнем доходів) про закінчення запасів вакцини. Втім, у ВООЗ припускають, що насправді потреба ще більша.

За словами Ейлворда, деякі країни заплатили за вакцини більш, ніж вони коштували на ринку, щоб покласти край їх дефіциту.

Тим часом президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав покласти край накопиченню вакцин багатшими країнами. За словами Рамафоси, наразі в Африці було введено тільки 40 мільйонів доз, що становить менше 2 відсотків населення континенту.

COVAX був створений для забезпечення доступу до вакцин проти COVID-19 по всьому світу, при цьому більш багаті країни субсидують витрати для бідніших країн. Передбачалося, що за цією схемою ВООЗ вдасться забезпечити близько 2 мільярдів доз вакцин до кінця року, але поширенню препаратів перешкоджали затримки у виробництві і перебої в поставках.