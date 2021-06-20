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Новини | Коронавірус

Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії перевищила пів мільйона

Близько 18 мільйонів людей у Бразилії заразилися коронавірусною інфекцією

Влада Бразилії повідомила, що кількість померлих від коронавірусного захвоювання COVID-19 у країні перевищила 500 тисяч. Більше померлих лише у США (майже 602 тисячі), але там кількість заражень знизилася і багато обмежень скасували через доступність вакцин.

Близько 18 мільйонів людей у Бразилії заразилися коронавірусною інфекцією. У країні з населенням у близько 213 мільйонів людей щодня фіксують близько 100 тисяч нових заражень і дві тисячі смертей.

При цьому лише 30% бразильців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, близько 11% – повністю вакциновані.

19 червня в Бразилії тисячі людей вийшли на протести проти президента країни Жаїра Болсонару і того, як він бореться з пандемією.

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