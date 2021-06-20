Коронавірус: в Австралії почали випробовувати вакцину у вигляді спрею

Австралійські дослідники почали клінічні випробування вакцини нового типу проти COVID-19 – вона буде вводитися за допомогою назального спрея. Фахівці брісбенської компанії Nucleus Network припускають, що їхня вакцина може стати більш ефективною, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer, пише Голос Америки.

Доктор Пол Ґріффін, медичний директор компанії Nucleus Network, яка почала випробування вакцини, каже, що австралійський препарат повинен знизити ризик зараження.

«Основна перевага нового препарату в тому, що його вводять тим же шляхом, яким потрапляють в організм патогени або вірус. Ми сподіваємося, що це підсилює ефективність вакцини, фактично запобігаючи проникненню вірусу в організм людини», – заявив Ґріффін.

Австралійські розробники нової вакцини кажуть, що вона може стати доступною для пацієнтів приблизно через рік-два.

На даний час в Австралії схвалені для використання дві вакцини проти COVID-19 – AstraZeneca і Pfizer. Цього тижня медичне керівництво країни заявило, що препарат AstraZeneca буде рекомендуватися людям у віці 60 років і старшим. Це пов’язано з тим, що у молодих людей, як показала практика, є – хоча і у вкрай рідкісних випадках – ризик розвитку тромбозу.

Влада Австралії, з її 25-мільйонним населенням, планує завершити вакцинацію до кінця 2021 року. На сьогоднішній день в Австралії зареєстровано близько 30 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. Жертвами епідемії стали більше ніж 900 людей.