МОЗ: 4 390 людей вакцинували від COVID-19 за добу

В Україні протягом останньої доби проти коронавірусного захворювання COVID-19 вакцинували 4 390 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Протягом неділі працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення, 24 центри вакцинації, йдеться в повідомленні.

Станом на 20 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 718 164 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 726 042 людини, з них отримали одну дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 360 452.