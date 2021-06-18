Центр вакцинації у Києві працюватиме і в суботу – Кличко

Центр вакцинації від COVID-19 у Києві працюватиме і в суботу – до 14:00. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, киян заздалегідь поінформували про зміни в роботі Центру вакцинації у МВЦ через застосунок Helsi.me та SMS-повідомленнями.

Кличко повідомив, що в столиці щепили майже 248 тисяч людей, завершили вакцинацію понад 35 тисяч осіб.

Він уточнив, що у центрі на МВЦ загалом вакцинували 17 тисяч людей, зокрема на минулих вихідних – майже 6,5 тисяч.