Кличко заявив про пришвидшені темпи щеплень у Києві – вакцинувались майже 248 тисяч людей

Київ пришвидшує темпи вакцинації – від коронавірусу прощепилися майже 248 тисяч людей, заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, із загального числа вакцинованих дві дози вакцини отримали понад 35 тисяч людей.

«Я звертаюся до киян. Користуйтеся тим алгоритмом, який місто визначило для вашої ж зручності. Запишіться заздалегідь на вакцинацію, витративши на це кілька хвилин, – щоб не стояти годинами у черзі», – звернувся Кличко, коментуючи роботу, зокрема, центру вакцинації.

Він зазначив, що киян заздалегідь поінформували про зміни в роботі Центру вакцинації в МВЦ через додаток Helsi.me та SMS-повідомленнями. Саме через додаток Helsi.me кияни можуть записатися на конкретний день та час вакцинації.

Всього від початку масової вакцинації у центрі вакцинації на базі МВЦ прощепили майже 17 тисяч людей.

Від початку пандемії на COVID-19 у Києві захворіли 211 895 людей, 202 267 – одужали, 5 168 – померли.