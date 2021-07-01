Коронавірус: у Словаччині підбили підсумки провалу вакцинації «Спутніком V»

Органи охорони здоров’я Словаччини підбили підсумки невдалої спроби вакцинації від коронавірусного захворювання COVID-19 не зареєстрованою ні в Європейському союзі, ні в самій Словаччині російською вакциною «Спутнік V», реєстрацію на щеплення якою через брак зацікавленості закрили попереднього дня, 30 червня.

За даними Інституту санітарно-епідемічних аналізів Міністерства охорони здоров’я Словаччини, загалом на щеплення цією вакциною зареєстрована 15 тисяч 681 особа – 8108 на першу дозу з двох необхідних і 7573 вже на другу. Даних про те, скільки осіб уже отримали обидві дози російської вакцини, окремо не публікують, але, за деякими повідомленнями, загалом тих, хто забажав прищеплюватися саме російською вакциною, на всю майже 5,5-мільйонну Словаччину знайшлося лише близько 20 тисяч.

Іншими, зареєстрованими вакцинами в Словаччині на цей час прищеплені майже 1 мільйон 800 тисяч людей (обома дозами), а принаймні першу дозу з двох необхідних отримали понад 2 мільйони.

Запис на щеплення російською вакциною відкрили 1 червня, а щеплення почали з 7 червня. Але вже 16 червня міністр охорони здоров’я Словаччини Владімір Ленґварський заявив, що запис на щеплення цією вакциною закриють уже 30 червня через вкрай низьку зацікавленість у ній. Через те, що вакцина не зареєстрована ні в ЄС, ні в самій Словаччині, її застосовують у цій країні тільки в порядку винятку, наданого МОЗ країни, причому охочі мають підписати перед вакцинацією свою поінформовану згоду на щеплення нереєстрованим препаратом.

Коли стало ясно, що з 200 тисяч закуплених Словаччиною доз близько 160 тисяч залишаться невикористаними, причому термін придатності першого компонента двокомпонентної російської вакцини збігає кінцем липня, а другого кінцем серпня, Братислава говорила про те, що ці невикористані дози сподівається продати або в крайньому разі дарувати іншим країнам, зокрема на Західних Балканах, де використовують російську вакцину. Нині Ленґварський говорить про те, що решту 160 тисяч доз відкупить назад Росія.

При цьому перед початком реєстрації голова МОЗ говорив про те, що охочих буде близько 80 тисяч.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович (нині він міністр фінансів) у часи керівництва урядом, коли він таємно від партнерів у коаліції організував закупки 200 тисяч доз цієї вакцини в Росії і домовився було загалом про 2 мільйони доз, при тому спершу заявляв, що бажання прищепитися саме цією вакциною висловлять принаймні 300 тисяч словаків (повна вакцинація вимагає застосування двох доз).

Але пізніше Матович, який виступав за цю вакцину, сам відмовився прищеплюватися нею – за словами політика, він багато подорожує і не може собі дозволити щеплення незареєстрованою вакциною.

Матович також звинуватив у низькому числі охочих, за його словами, «тримісячну підлу пропаганду» проти російської вакцини.

Деяка частина словаків, переважно антизахідного спрямування, піддавшись на пропаганду на користь російської вакцини, висловлювала бажання прищеплюватися тільки «Спутніком V». Зокрема, деякі люди старшого віку, незважаючи на те, що вони перебували в групі ризику, відмовлялися прищеплюватися іншими вакцинами і чекали тільки на російську. Але таких людей виявилося значно менше, ніж вважали.

Намагання Матовича й інших прихильників вакцини «Спутнік V» будь-що просунути її для використання в Словаччині призвело до політичної кризи, яка завершилася відставкою уряду Матовича, коли він і втратив посаду прем’єра, а також до низки інших скандалів.

Зокрема, цю вакцину відмовився схвалювати словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який з’ясував, що партії закупленої в Росії вакцини «Спутнік V» мають неоднакові характеристики і властивості, які до того ж відрізняються від однойменної речовини, яку раніше досліджували в доклінічних і клінічних випробуваннях, результати яких публікував поважний медичний журнал Lancet.

У Росії у відповідь заявили про «акт саботажу» і «дезінформацію» і вимагали від Братислави повернути і вже отримані й оплачені вакцини.

Урешті МОЗ Словаччини надало виняток на її використання, пославшись на її перевірку в Угорщині – донедавна єдиній країні ЄС, яка застосовувала цю вакцину.

За повідомленнями, Словаччина заплатила за свої 200 тисяч доз вакцини 1 мільйон 990 тисяч євро.

Авторитетний медичний журнал The Lancet, який опублікував на початку лютого попередні результати третьої фази клінічних випробувань препарату «Спутнік V», оцінив ефективність вакцини на рівні вище ніж 91 відсоток (це стосувалося первісного штаму коронавірусу SARS-CoV-2). У світі загалом прийняли таку високу оцінку.

Але на шляху до сертифікації вакцини в багатьох випадках стали недостатні дані, які надавала про неї російська сторона (це зазначали, серед іншого, в Словаччині, в Бразилії, а також у ЄС, де російська вакцина чекає на сертифікацію, але для цього бракує документів – тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене, і тепер на це очікують не раніше ніж восени), а також інші проблеми.

Зокрема, в Бразилії регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa спершу відмовив у реєстрації: він виявив у все ж наданих на російську вакцину документах визнання її виробника, що в ній є певний відсоток не деактивованих, здатних до реплікації «живих» аденовірусів – у ній мали б бути тільки деактивовані й не здатні до реплікації. Це, наголосили в бразильському агентстві, може викликати в людей інфекції і призвести до шкоди здоров’ю і навіть смерті, особливо в людей із послабленим імунітетом і захворюваннями дихальних шляхів.

Лише на початку червня, отримавши додаткові документи від Росії, бразильський регулятор урешті надав вакцині «Спутнік V» умовне схвалення: її дозволено застосовувати тільки цілком здоровим дорослим пацієнтам, і число прищеплених нею в кожному зі штатів і в столиці країни не може перевищити одного відсотка населення.

А в травні той самий журнал Lancet оприлюднив іще одну статтю про вакцину «Спутнік V», у якій наголошено на тому, що доступ до згаданих раніше попередніх результатів третьої фази випробувань препарату досі обмежений, а ті результати, що опубліковані, містять розбіжності в цифрових статистичних даних і недостатню якість представлення результатів.

Усе це, разом із браком прозорості, викликає серйозні сумніви в опублікованих раніше попередніх результатах третьої фази випробувань російської вакцини «Спутнік V», наголошено в журналі Lancet.

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