Гватемала просить Росію повернути десятки мільйонів доларів за недоставлену вакцину

Уряд Гватемали попросив Росію повернути десятки мільйонів доларів, які центральноамериканська країна заплатила за непоставлені мільйони доз російської вакцини «Спутнік V», повідомляє інформаційне агентство Reuters.

29 червня міністр охорони здоров’я Гватемали Амелія Флорес також оголосила, що уряд країни вимагає від Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який займається маркетингом вакцини за кордоном, у 20-денний термін доставити вакцину для завершення вакцинації тих, хто вже був щеплений першою дозою.

На початку квітня Гватемала сплатила близько 80 мільйонів доларів за вісім мільйонів доз російської вакцини. Поки що вона, згідно з даними уряду Гватемали, отримала лише 150 тисяч доз у той час, як число нових заражень COVID-19 досягло найвищого за час пандемії рівня.

Reuters цитує коментар представника РФПІ Олега Брянського, в якому він повідомляє, що на нинішній і наступного тижня в Гватемалу прибудуть два літаки з вантажем вакцини для «виконання контрактних зобов’язань».

За даними на травень цього року Росія фактично виконала лише близько 8% своїх експортних зобов’язань із поставки вакцини від COVID-19 в інші країни, випливає з матеріалу Forbes, журналісти якого зібрали і проаналізували дані російських посольств, а також російських й іноземних ЗМІ.

Росія домоглася схвалення «Спутніка V» в 64 країнах світу, і в багато з них вже поставила хоча б одну партію. У Forbes підрахували, що до 21 травня Росія направила за кордон близько 16,3 мільйона доз вакцини.