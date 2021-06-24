Інспекція ВООЗ знайшла порушення у одного з виробників російської вакцини «Спутнік V»

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров’я знайшла порушення у одного з виробників російської вакцини від коронавірусної інфекції «Спутнік V». Згідно з опублікованим звітом, найбільше претензій експертів викликала валідація стерильності на виробництві.

У доповіді ВООЗ висловила стурбованість контролем за стерильністю, впровадженням заходів щодо запобігання забруднення і можливістю простежити за історією партій вакцини і її компонентів. Висновки інспекції були спрямовані виробникма вакцини, її розробнику і в російські наглядові органи.

У російському Міністерстві промисловості і торгівлі заявляють, що інспектори ВООЗ перевірили чотири з семи фабрик, які виробляють «Спутнік», і претензії виникли тільки до однієї з них. У відомстві заявили, що виробник усуває порушення, після чого інспекція зможе відвідати фабрику знову. Чи зупинять на цей час виробництво – не уточнюється.

Росія зареєструвала «Спутнік V» для внутрішнього використання ще у серпні 2020 року. Вона схвалена для термінового застосування у низці країн, проте досі не схвалена ВООЗ або медичним регулятором Євросоюзу.

ВООЗ раніше заявляла, що завершить вивчення вакцини для сертифікації до 4 червня.