Міністр економіки Словаччини назвав «конфузом» придбання російської вакцини від COVID-19

У Словаччині відмовляються від вакцинації російським препаратом «Спутнік V». Про таке рішення уряду повідомив міністр економіки Ріхар Сулік, додавши при цьому, що придбання російського «Спутнік V» було для країни «великим конфузом».

Досі «Спутніком V» було вакциновано всього 8 004 осіб, хоча з цією метою уряд Словаччини придбав 200 тисяч доз російської вакцини, вона досі лежить на складі.

Враховуючи низький інтерес до російської вакцини уряд ухвалив рішення цілком від неї відмовитись. Як повідомив прем’єр Едуард Геґер, уряд пропонує подарувати «Спутнік V» балканським країнам, зокрема, Боснії й Герцеговині й Північній Македонії. Зацікавлена у придбанні російської вакцини у Словаччини також Аргентина.

Російська вакцина «Спутнік V» була закуплена з ініціативи тодішнього прем’єра Ігора Матовіча. В разі, якщо не вдасться продати закуплену російську вакцину втрата Словаччини може сягнути близько 20 мільйонів доларів США, про що заявив депутат парламенту Словаччини Ріхард Раші.