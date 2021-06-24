У Росії вперше з січня виявили понад 20 тисяч випадків COVID-19 за добу

Число підтверджених за добу випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у Росії вперше з 24 січня перевищило 20 тисяч і склало 20 182, повідомив федеральний оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням захворювання. Померли 568 пацієнтів – це максимум летальних випадків із кінця січня.

У Москві добовий приріст склав 8598 хворих.

За 2020 рік у Росії померло майже на 400 тисяч людей більше, ніж очікувалося, демографи вважають, що майже всі ці смерті пов’язані з пандемією.

На початку червня в Росії почався різкий ріст кількості хворих на COVID-19. Це сталося на тлі низького числа вакцинованих в країні. 16 червня влада Москви, а потім і інших російських регіонів оголосили про обов’язкову вакцинацію 60 відсотків працівників у сфері послуг, транспорту, освіти, охорони здоров’я, культури, а також чиновників, зокрема, тих, що працюють дистанційно.

Тим часом, інспекція Всесвітньої організації охорони здоров’я знайшла порушення в одного з виробників російської вакцини від COVID-19 «Спутнік V».

У доповіді ВООЗ висловила стурбованість контролем за стерильністю, впровадженням заходів щодо запобігання забрудненням і можливістю простежити за історією партій вакцини і її компонентів.

У російському Міністерстві промисловості і торгівлі заявляють, що інспектори ВООЗ перевірили чотири з семи фабрик, які виробляють «Спутнік», і претензії виникли тільки до однієї з них, пише «Фармвестник». У відомстві заявили, що виробник усуває порушення, після чого інспекція зможе відвідати фабрику знову.