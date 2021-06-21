Кремль про ситуацію з COVID-19 у Росії: «тенденції – погані»

У Кремлі заявили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 у Росії.

«Ситуація важка, тенденції поки що – скоріше погані, ніж хороші», – сказав 21 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

У Росії вже четвертий день поспіль число нових заражень COVID-19 перевищує 17 тисяч. За останню добу виявлено 17 378 інфікованих, свідчать дані федерального оперативного штабу. Найбільше число заражень COVID-19 в Москві – 7584.

У частині регіонів посилили карантинні обмеження і запровадили обов’язкову вакцинацію.