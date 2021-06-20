Коронавірус у кримському «Артеку»: кількість хворих дітей зросла до 12 – директор

Коронавірусну хворобу виявили ще в шістьох дітей з табору «Артек» в окупованому Криму, відтак загальна кількість хворих – 12 чоловік. Про це директор центру «Артек» Костянтин Федоренко повідомив російському телебаченню, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«На сьогодні виявлено 12 дітей за інфекційними ознаками, ми їх перевели до медичних установ міністерства охорони здоров’я республіки Крим. Там було підтверджено, що у дітей COVID-19 », – сказав Федоренко.

Раніше в пресслужбі «Артеку» підтвердили «поодинокі випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію», проте точної кількості хворих не назвали. У таборі повідомили, що хворих направили під медичний нагляд на 14 днів до обсерватора (санаторій «Прибій в Євпаторії;« Центральна міська лікарня Армянська»).

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Там також додали, що «Артек» працює в штатному режимі. На зміні в таборі наразі перебуває близько 2,5 тисячі дітей.

Загалом у окупованому Криму за минулу добу зареєстровано 178 випадків коронавірусної інфекції.

Підконтрольна Росії влада Криму заявляла, що за останній тиждень на півострові кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 16%, а найбільші темпи зростання зафіксовані в Ялті, де за останні три тижні приріст нових випадків COVID-19 склав 74%.

З середини червня спалах COVID-19 фіксують у Росії, яка в 2014 році окупувала Крим.