Еміне Джеппар: нова доповідь ООН про ситуацію з правами людини в Криму фіксує російські беззаконня

Чергова проміжна доповідь генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в Криму фіксує «російські беззаконня», заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

«Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому у числі ФСБ. Окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення. Російські беззаконня включають також наступ на релігійні свободи, зокрема йдеться про переслідування Православної церкви України», – підсумувала вона зміст доповіді.

«Це ті практики на порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські землі Криму та Донбасу», – додала вона.

«Продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою задля встановлення справедливості та відновлення територіальної цілісності України», – додала Еміне Джеппар.

Доповідь генерального секретаря ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна», підготована на виконання минулорічної резолюції Генеральної асамблеї ООН 75/192 і датована 27 травня, буде представлена під час 47-і сесії Ради ООН з прав людини, що починає свою роботу в Женеві в понеділок, 21 червня.