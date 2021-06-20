Кримськотатарські активісти на півострові обговорили законопроєкт про корінні народи України

В окупованому Криму 20 червня відбулося громадське обговорення українського законопроекту «Про корінні народи України». Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією представників громадської ініціативи «Кримська ідея», обговорення носило формат «попередніх громадських слухань» і проводилося «щоб надалі законодавці мали можливість доповнити закон за низкою напрямків або врахувати напрацьовані пропозиції в інших і наступних нормативно-правових актах, що стосуються прав кримських татар» .

Як зазначив один із учасників попередніх слухань, координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, законопроект безпосередньо стосується прав кримськотатарського народу, який є одним з корінних народів України.

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«Поява законопроекту – це добре і вітається кримськотатарським народом, але його зміст, на наш погляд, носить скоріше рамковий характер. А на цих слуханнях ми підготували ряд рекомендацій, які з нашої точки зору, повинні знайти місце в змінах до цього закону або інших діючих і наступних нормативних документах. Тому що саме нам із цим законом жити, і хотілося б, щоб законодавство України було максимально адаптовано під потреби корінних народів, в тому числі кримських татар», – зазначив Джеппаров.

Серед пропозицій, ухвалених у ході попередніх громадських слухань, учасники відзначили рекомендації включити право вето нормативних актів, які ставлять під загрозу права і інтереси корінних народів. Також під час слухань були опрацьовані пропозиції про створення інституту уповноваженого з прав корінних народів.

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Учасники також висловили стурбованість пунктом 1 статті 8 законопроєкту, згідно з яким представницький орган корінного народу набуває і втрачає права і обов’язки за рішенням Кабінету міністрів України.

Комітет Верховної Ради України з прав людини 16 червня одноголосно рекомендував парламенту ухвалити закон про корінні народи за основу і в цілому. Президент Володимир Зеленський вніс його на розгляд парламенту 18 травня, в роковини депортації кримських татар.