В Ялті через повінь запровадили режим надзвичайної ситуації

У Ялті в окупованому Росією Криму через затоплення вулиць внаслідок сильних злив оголосили режим надзвичайної ситуації, в’їзд у місто закрили, повідомила голова підконтрольної Москві адміністрації міста Яніна Павленко.

«Мушу повідомити, що в Ялті запроваджується режим надзвичайної ситуації. Кількість опадів, що випали за 11 годин, перевищила 90 мм. Річки вийшли з берегів, підтоплюється центральна частина міста. Проводимо евакуацію людей. Найважливіше, що центр міста перекритий повністю», – заявила Павленко.

За її словами, на даний момент в’їзд у місто закритий через сильні потоки води, які зносять автомобілі й людей. При цьому вона додала, що жертв немає.

«Я прошу всіх максимально залишатися вдома. Чи не виходити на вулицю», – заявила Павленко.

У ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Велику Ялту, в місті затоплені пішохідні переходи. Підконтрольна Кремлю влада призупинила роботу громадського транспорту.

Перед цим затопило Керч.

Як заявили синоптики, в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів у ніч на 17 червня.