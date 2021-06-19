Меркель згадала про дії Росії в Криму і на Донбасі у промові про напад Німеччини на СРСР у 1941 році

Канцлер Німеччини Анґела Меркель нагадала про анексію Криму Росією у промові до 80-річчя від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР у 1941 році.
«Німеччина, як і весь Європейський союз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад», – сказала Меркель.
При цьому канцлер заявила про необхідність діалогу з Росією і згадала про історичний зв’язок Німеччини і Росії.
Канцлер заявила про відповідальність Німеччини за вторгнення в Радянський Союз у 1941 році. «Для нас, німців, це – привід для сорому», – заявила політик і згадала про мільйони жертв Другої світової війни на російській, українській і білоруській територіях, а також в країнах Балтії.
«Не можна забувати, що ми – в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками», – заявила голова німецького уряду.
Водночас Меркель згадала і сучасні події на пострадянському просторі.
Зокрема, вона висловилася про розгін білоруських і російських протестів, зазначивши, що активність громадянського суспільства в двох країнах останнім часом «стала неможливою».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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