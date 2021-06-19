Меркель згадала про дії Росії в Криму і на Донбасі у промові про напад Німеччини на СРСР у 1941 році

Канцлер Німеччини Анґела Меркель нагадала про анексію Криму Росією у промові до 80-річчя від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР у 1941 році.

«Німеччина, як і весь Європейський союз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад», – сказала Меркель.

При цьому канцлер заявила про необхідність діалогу з Росією і згадала про історичний зв’язок Німеччини і Росії.

Канцлер заявила про відповідальність Німеччини за вторгнення в Радянський Союз у 1941 році. «Для нас, німців, це – привід для сорому», – заявила політик і згадала про мільйони жертв Другої світової війни на російській, українській і білоруській територіях, а також в країнах Балтії.

«Не можна забувати, що ми – в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками», – заявила голова німецького уряду.

Водночас Меркель згадала і сучасні події на пострадянському просторі.

Зокрема, вона висловилася про розгін білоруських і російських протестів, зазначивши, що активність громадянського суспільства в двох країнах останнім часом «стала неможливою».