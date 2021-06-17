Рефат Чубаров: «Чому розлютився Путін та показилися депутати Державної думи Росії?»

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18 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт «Про корінні народи України» (№5506), визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду парламентом країни.

Доповідати законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради доручено було віцепрем'єр-міністру та міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Рєзнікову.

Москва уважно відстежує всі процеси в Україні, які об'єктивно наближають час деокупації Криму

Ми не сумнівалися в тому, що внесення в парламент довгоочікуваного законопроєкту, спрямованого на врегулювання правового статусу корінних народів України, приверне увагу російських політиків, бо відомо, що Москва уважно відстежує всі процеси в Україні, які об'єктивно наближають час деокупації Криму.

Однак ми не могли припустити, що законопроєкт, покликаний пояснити термін «корінні народи», термін, який входить у декілька статей Конституції України й використовується в інших правових актах, а також закріпити в законодавстві країни права корінних народів, що випливають з міжнародних зобов'язань України, викличе в Росії настільки шалену істерику.

Безпрецедентна атака Москви на законопроєкт «Про корінні народи України», закамуфльована нібито турботою про російську та інші національні меншини, насправді викликана панікою керівників Кремля, які усвідомлюють неминучість відновлення суверенітету України над тимчасово окупованим Кримським півостровом та прилеглими до нього акваторіями Чорного й Азовського морів.

Політичне оточення Путіна не може не розуміти, що цим законом Україна додатково фіксує власні й без того незаперечні права на Крим, додаючи до багатьох наявних у неї аргументів широкий пласт міжнародного права в частині прав корінних народів.

Зрозуміло, що з ухваленням Верховною Радою України ініційованого президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту «Про корінні народи України» повністю розвалюється один із часто використовуваних Путіним та його оточенням симулякрів, який вони називають «народ Криму».

Повністю розвалюється один із часто використовуваних Путіним та його оточенням симулякрів, який вони називають «народ Криму»

Власне, цим і пояснюється небувалий антиукраїнський шабаш, що розгорнувся цими днями в Росії, очолений безпосередньо депутатами Державної Думи Росії та самим Путіним.

Загалом президент Володимир Зеленський показав приклад політичної відповідальності у врегулюванні важливої сфери міжнаціональних відносин в Україні, ініціювавши розгляд законопроєкту «Про корінні народи України».

Сподіваємося, найближчим часом народні депутати України ухваленням цього закону зроблять так само важливий крок на шляху до створення української політичної нації та зміцнення Української держави.

Рефат Чубаров –​ голова Меджлісу кримськотатарського народу

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