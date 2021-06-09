Росія перетворюється на великий Крим – Портников

(Рубрика «Точка зору»)

Один за одним російські опозиційні політики покидають країну, побоюючись кримінальних справ і арештів. Тепер навіть не йдеться про депутатів Державної думи – про тих, хто хоче балотуватися в російський парламент чи працює в місцевих органах влади.

Схоже, після того, як був ухвалений закон про недопуск до виборів активістів і прихильників «екстремістських» організацій, російська влада вирішила провести тотальну «зачистку» політичного простору ще до виборів у Держдуму, виключити будь-які можливі прояви не те що б невдоволення – звичайної критики. І опозиційний російський політик опиняється перед вибором Навального або Гудкова – залишитися в країні й сісти до в’язниці або емігрувати.

І це – справжня «кримізація» російської політики. Тому що всі ці прийоми випаленого політичного поля були застосовані Кремлем відразу ж після анексії Криму, коли Москва зіткнулася з регіоном із живою політикою, з традицією конкуренції, дискусій, дебатів у медіа. Коли російське керівництво встановило контроль над регіоном, у якому страх перед владою – як і у всій Україні – не був нормою політичного життя.

Через сім років після окупації анексований півострів більше не схожий політично на сусідні регіони України, однак схожий на сусідні регіони Росії

І маховик репресій запрацював. Організації, які не хотіли підкорятися окупаційній владі, оголошували екстремістськими і забороняли – як, наприклад, Меджліс кримськотатарського народу. Одних політиків змушували залишити Крим – як Джемілєва або Чубарова. Інших – заарештовували та засуджували до термінів у в'язниці, як Чийгоза та Умерова. Активісти зникали посеред дня. Журналістів судили за їхню професійну діяльність, як Семену. Звичайну людину могли посадити в камеру просто за прапор України в її власній оселі – як Балуха.

Так, схоже, і відбулася «нормалізація» Криму – в результаті через сім років після окупації анексований півострів більше не схожий політично на сусідні регіони України, але схожий на сусідні регіони сусідньої Росії. Що, думаю, і потрібно було забезпечити.

А тепер уже і сама Росія, схоже, перетворюється на великий Крим. А на що ще, власне, вона могла перетворитися?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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