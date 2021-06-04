Путін підписав закон про заборону обиратися «причетним до екстремізму»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про тимчасову заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних в Росії «екстремістськими». ЗМІ назвали його законом проти ФБК (Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального).

У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники, які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістською або терористичною. Заборона буде діяти п’ять років. Рядові співробітники таких організацій і особи, чия причетність до їх діяльності встановлена судом, не зможуть претендувати на виборні посади протягом трьох років, випливає з тексту закону.

Законопроєкт був внесений до Держдуми незабаром після того, як суд почав розглядати питання про визнання екстремістськими організаціями Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального і регіональних штабів його прихильників.

Спочатку в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми, проте до другого читання внесли поправки, які розповсюджують обмеження на вибори всіх рівнів. Причетністю до діяльності забороненої організації буде вважатися, в тому числі, висловлена підтримка на адресу забороненої організації або її проєктів.

Законопроєкт має зворотну силу дії: він дозволяє заборонити обиратися громадянам, які приєдналися до організацій до того, як вони були визнані екстремістськими. Юристи Ради Федерації Росії стверджують, що поправки не суперечать конституції Росії, оскільки тимчасова заборона обиратися – це обмеження прав, а не «відповідальність» особи, а конституція забороняє зворотну силу тільки для законів, що встановлюють відповідальність за те чи інше діяння.

КПРФ заявила, що оскаржить закон у Конституційному суді.

Російські правозахисники і опозиція виступають проти закону, який, на їхню думку, грубо порушує низку основоположних прав і правових принципів і фактично позбавляє людей опозиційних поглядів брати участь у голосуванні.