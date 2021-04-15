Аргентина зафіксувала ризик небезпеки кровотеч після застосування «Спутніка V»

У звіті про безпеку вакцин МОЗ Аргентини містяться дані про два випадки імунної тромбоцитопенії, імовірно пов’язаних із застосуванням російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V».

Захворювання викликає зниження рівня тромбоцитів. Це в свою чергу може призвести до кровотеч і тромбозів.

Увагу на дані міністерства охорони здоров’я Аргентини звернув «Фармацевтичний вісник». До документу потрапили дані про побічні дії після 1,5 мільйона уколів. Таким чином, потенційно небезпечний побічний ефект зафіксований в 0,008 відсотка випадків.

Всього Аргентина виявила 23 804 випадки побічних реакцій, пов’язаних з введенням російської вакцини. Це 1640,5 випадки на 100 тисяч доз. Більшість випадків пов’язані з реакціями, зазначеними в інструкції препарату: лихоманкою, головним болем, грипоподібним синдромом, реакцією на місці уколу. Виявлено алергічні реакції легкого та середнього ступенів у 362 випадках.

У статистиці наведено сім рідкісних непередбачених випадків, пов’язаних зі щепленням «Спітніком V». Крім тромбоцитопенії, мова йде про п’ять випадків анафілаксії (критично небезпечної алергічної реакції).