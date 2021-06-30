Лідери світових організацій закликають країни G20 вакцинувати хоча б 40% населення до кінця 2021-го

Голови Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Світової організації торгівлі сформували оперативну групу з реагування на ситуацію з поширенням нових варіацій коронавірусної хвороби.

Про це організації повідомили в спільні заяві 30 червня. Перша зустріч цієї групи відбулася сьогодні ж і пов’язана з «третьою хвилею захворювань на COVID-19», як робить це більш критично важливою вакцинацію.

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«Ми глибоко стурбовані обмеженим доступом до вакцин, лікування, діагностики та підтримкою постачання у країнах, що розвиваються. Необхідно діяти негайно, аби стримати дедалі більшу смертність через пандемію і зупинити ріст нерівності в економічному відновленні між розвиненими економіками та рештою країн», – вважають голови міжнародних організацій.

Як пояснюють в установах, створена оперативна група слугуватиме «командним пунктом» для координації дій із протидії поширенню COVID-19.

За підсумками першої зустрічі організації закликали країни «Групи двадцяти»:

поставити собі за мету вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року або щонайменше 60% до кінця першого пів річчя 2022-го

збільшити кількість вакцин, наданих біднішим країнам, забезпечивши як мінімум 1 мільярд доз до кінця 2021 року

надати фінансування, в тому числі ґранти або кошти на пільгових умовах, аби закрити залишкові прогалини у тому числі в рамках Акселератора доступу до інструментів протидії COVID-19

усунути всі перешкоди для експорту вакцин

«Аби збільшити прозорість, ми домовилися об’єднувати дані про запити на кількість доз (за типом і кількістю), контракти, постачання (в тому числі на благодійних засадах) та надання вакцин від COVID-19 до країн із середнім чи низьким доходом – і зробити їх доступними у дашборді на рівні кожної країни», – йдеться в спільній заяві.

У травні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 50 мільйонів євро на проведення вакцинації від COVID-19.