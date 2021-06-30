Шкоди вже завдано: Білорусь, де Лукашенко не вірив у COVID-19, тепер щосили вакцинується

Звичайне видовище в Мінську останнім часом – люди шикуються в черги біля лікарень і терпляче чекають на вакцинацію від COVID-19. Поки що дочекалось небагато – станом на 25 червня з більш ніж дев’яти мільйонів населення, вакцину отримало менше ніж 4%.

Вочевидь Білорусь сильно постраждала від пандемії, яку Олександр Лукашенко назвав «масовим психозом». Він також заявляв, що COVID-19 можна вилікувати стопкою горілки, поїздкою на тракторі або візитом до лазні – це тільки окремі приклади «фейків» про хворобу, які розповсюджував авторитарний правитель, який керує країною з 1994 року.

Через відсутність карантинних обмежень Білорусь продемонструвала високі темпи зараження коронавірусом. Сьогодні вакцинованих від хвороби громадян у Білорусі менше, аніж у будь-якій європейській країні. Лікарі щосили намагаються побороти вірус у часто погано оснащених лікарнях, але водночас багато з них стали заручниками лукашенківського політичного пригнічення.

Заворушення в країні розпочались у серпні 2020 року, коли 66-річний Лукашенко був оголошений переможцем на чергових президентських виборах. Мільйони громадян вважали, що результати були сфальсифіковані на користь другого – і поки останнього – президента Білорусі. Менше ніж за рік понад 33 тисячі громадян затримали, а тисячі побили на вулицях, в ізоляторах і відділках поліції. Правозахисники підозрюють, що до деяких були застосовані тортури, а декого вбили. Хтось із лідерів опозиції втік із країни, а когось заарештували і засудили.

17 червня представники міжнародної правозахисної організації Amnesty International заявили, що жорстокі репресії загрожують медичним працівникам, що брали участь в антиурядових демонстраціях, або висловлюються наперекір офіційним даним щодо поранень та смертей мітингувальників.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на 30 червня в Білорусі «ковідом» захворіли понад 416 тисяч громадян, понад 3 100 з них померли. Фахівці вважають, що ці показники можуть бути занижені через дії уряду, що применшує серйозність пандемії. При цьому темпи і масштаби щеплення населення залишаються низькими – за даними того ж дослідницького центру вакцину отримало лише 3,9% населення.

Гра у квача

Порівняти зусилля уряду Білорусі можна і з Росією, де вакцинували близько 11% населення, і зі Сполученими Штатами, де вакцинованих уже понад 46%, і з Францією, де щеплення від «ковіду» отримали понад 27% громадян.

У Білорусі зареєстровано дві вакцини проти «ковіду». Перша – російська «Sputnik Light», розрахована тільки на одну дозу, яку російська влада схвалила для використання ще на початку травня. Друга – китайська «Vero Cell», яку виробляє державна фармацевтична компанія «Sinopharm» і яка була схвалена Всесвітньою організацію охорони здоров’я 7 травня, першою з неєвропейських вакцин. Російської «Sputnik Light» в країні значно більше – вакцину почали виробляти і в самій Білорусі.

Вакцинаційна кампанія стартувала в тій країні у квітні, і лікарі кажуть, що їм важко наздогнати навіть російські показники.

«У Росії лікарів та представників груп ризику почали вакцинувати ще в грудні 2020 року, а масове щеплення офіційно розпочалось 18 січня 2021 року. А в Білорусі 19 січня вакцину поставили тільки першій групі лікарів. Все дуже повільно», – повідомив Радіо Свобода один із медичних працівників на умовах анонімності через можливі репресії.

Лікарі кажуть, що через знецінення пандемії Лукашенком і державними медіа, а також через розповсюдження безпідставних «страшилок» і очевидних фейків про зв’язок вакцинації і західних країн, люди відчувають апатію та зневіру.

«Багато поганого зробила офіційна пропаганда. Державні ЗМІ не визнавали небезпеки хвороби, навмисно занижували статистику, а потім роздмухували лють навколо іноземних вакцин та розповідали про жахливі наслідки вакцинації Moderna чи AstraZeneca», – розповів лікар.

Ще на самому початку пандемії минулого року Лукашенко відмовився визнати принаймні одну жертву «ковіду» в Білорусі з населенням близько 9,5 мільйона людей. Він навіть розпорядився провести військовий парад на честь 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Навіть Росія того року обмежила масштабність урочистих заходів, а деякі інші країни взагалі скасували їх, щоб запобігти розповсюдженню вірусу.

Поки уряд докладав мінімальних зусиль для боротьби з пандемію, білоруси почали самі збирати пластикові захисні щитки та шити медичні маски.

В липні 2020 Лукашенко заявив, що в нього також був «ковід», але він переніс його без симптомів та не потребував госпіталізації. Правитель також заявив, і це було неправдою, що саме так «ковід» перенесли 97% білорусів, які захворіли «коронавірусом».

«Люди вмирають»

Лікарям у сучасній Білорусі доводиться боротися не тільки з пандемією COVID-19 та проблемами з вакцинацією, але й із репресіями та політичним тиском уряду Лукашенка.

«Медичні працівники опинились на передовій у війні за права людини, лікуючи протестувальників та викриваючи спроби уряду применшити кровопролиття. Багато хто заплатив високу ціну за свою доброчесність. Хтось втратив можливість заробляти собі на життя, а хтось був навіть позбавлений людських прав», – заявив заступник директора Amnesty International із кампаній у регіоні Східної Європи та Центральної Азії Брюс Міллар.

«Ситуація з охороною здоров’я в Білорусі, особливо в провінції, є просто катастрофічною. Люди помирають, тому що не отримують навіть базового медичного догляду. Під час найгірших періодів пандемії COVID-19 лікарі та медичні сестри працювали без відпочинку, але замість того, щоб наші зусилля визнали, деяких звільняють, а решті – погрожують», – заявив Amnesty International лікар на ім’я Константин. Його прізвища не наводять із міркувань безпеки.

В одній зі столичних лікарень медики б’ються щосили, щоб переконати людей у безпеці вакцин.

«Ми навіть вигадали якісь приказки про те, що вакцини – це не пиво і не пальне, яке можна зробити чи придбати будь-де. Що їхнє виробництво проходить під вкрай пильним наглядом», – повідомив Радіо Свобода лікар, який також попросив не називати його ім’я.

У черзі людей, які чекають на щеплення, молода жінка поскаржилась Радіо Свобода, що в Білорусі не дають людям обирати з кількох вакцин, ба більше, з таких, що вже затверджені в Євросоюзі.

«Нам обіцяли, що будуть різні вакцини від різних виробників, і що ми зможемо обирати. Я чекала і чекала, але вже очевидно, що такого не буде. Не те щоб я не довіряла російській вакцині, гадаю, її наразі не визнають в Євросоюзі здебільшого через політику», – заявила жінка і також відмовилась назвати своє ім’я з міркувань безпеки.

Молодий чоловік в іншій черзі на «Sputnik Lite» визнав, що він також хотів би обрати вакцину.

«Звісно, хотів би вакцинуватись «Пфайзером», але де ж я його візьму», – заявив чоловік.