Tut.by видалив із соцмереж матеріали за останні півтора року через вимогу МВС Білорусі визнати їх екстремістськими

Незалежний білоруський інтернет-портал Tut.by видалив із загального доступу в своїх соціальних мережах пости за весь 2020 рік і першу половину 2021 року, а також відмовився від позначки верифікації у Telegram.

Як повідомили в редакції, таким чином вони хочуть убезпечити співробітників видання і читачів у зв’язку з позовом про визнання матеріалів Tut.by екстремістськими в Білорусі.

Журналісти запевнили, що зберігають доступ до свого каналу. Раніше видалення постів і позначки верифікації викликало підозри в тому, що редакція втратила доступ до соцмереж видання.

«У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Люди, які зараз ведуть канал, перебувають за кордоном, спроб злому не було», – йдеться в повідомленні.

У редакції Tut.by також пояснили видалення галочки верифікації з акаунту в Telegram необхідністю мати можливість швидко перейменувати його в разі визнання екстремістським, щоб убезпечити і авторів, і читачів.

«Зробити це за пару хвилин після рішення суду не можна, ми вирішили підготуватися заздалегідь», – зазначили у виданні.

При цьому редакція зазначила, що «поквапилася» з видаленням постів: «Зараз ситуація, в якій ми перебуваємо, для нас дика і дуже стресова. В якийсь момент ми ухвалили спірне й емоційне рішення».

Раніше МВС Білорусі звернулося до суду в Мінську із заявою про визнання екстремістськими матеріалів на сайті Tut.by і в соцмережах видання.

У заяві відомства йдеться про те, що в ході моніторингу інтернету в лютому цього року на порталі і в соцмережах порталу були знайдені «матеріали, що зачіпають інтереси Республіки Білорусь», а при їх аналізі «виявлено ознаки екстремізму».

У документі не вказані конкретні приклади і назви матеріалів. Однак вони є в додатку-експертизі на 77 сторінок з аналізом публікацій за період з серпня 2020 року по лютий 2021 року включно. З цим документом 17 червня змогли ознайомитися представники Tut.by, але скопіювати інформацію їм не дали.

18 травня влада заблокувала найбільший новинний сайт Білорусі Tut.by. Щонайменше 14 співробітників були затримані, у деяких журналістів і редакторів удома, а також у редакції видання відбулися обшуки.