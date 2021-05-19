Україна засуджує блокування владою Білорусі медіаресурсу Tut.by – речник МЗС

Міністерство закордонних справ України засуджує блокування владою Білорусі медіаресурсу Tut.by. Про це повідомив у твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу Tut.by і переслідування його журналістів. Tut.by відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій», – написав Ніколенко.

За його словами, МЗС України закликало владу Білорусі припинити атаки на свободу слова.

Раніше Європейський союз розкритикував Білорусь за блокування роботи найбільшого в країні незалежного інтернет-видання Tut.by.

«Переслідування журналістів має припинитися, і всі затримані повинні бути негайно звільнені разом з усіма політичними в’язнями», – сказав в заяві офіційний представник ЄС Пітер Стано.

Заява ЄС була зроблена через кілька годин після того, як Катерина Борисевич, журналістка Tut.by, засуджена через «розголошення медичної таємниці», покинула колонію в Гомелі після відбуття 6-місячного терміну ув’язнення.

Мінська правозахисна група «Весна» повідомила 19 травня, що затримані 12 жінок і двоє чоловіків, які працювали на Tut.by. У деяких журналістів і редакторів будинку, а також в редакції видання вранці 18 травня відбулися обшуки. Пізніше Комітет держконтролю Білорусі повідомив, що стосовно посадових осіб ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.