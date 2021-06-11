Влада Білорусі повідомила, через які саме публікації заблокувала популярний сайт новин

Популярний у Білорусі сайт новин Tut.by заблокували через п’ять матеріалів про діяльність білоруського фонду допомоги затриманим BYSOL. Про це на одному зі своїх «дзеркал» повідомляє саме видання, яке посилається на копію наказу Міністерства інформації Білорусі.

Згідно із законом, у Білорусі заборонене поширення інформації від імені організацій, які не пройшли державну реєстрацію. BYSOL є однією з таких організацій. Її заснували в серпні 2020 року Олексій Леончик і Андрій Стрижак з метою допомагати затриманим на мітингах білорусам.

Проти співзасновників ініціативи порушена кримінальна справа про фінансування екстремістського формування і порушення громадського порядку. Організація BYSOL, на думку слідчих, «займається фінансуванням страйкомів підприємств, деструктивних дворових спільнот, так званих фондів медичної, спортивної та культурної солідарності». У Слідчому комітеті вважають, що BYSOL також фінансував «екстремістське формування, створене у вигляді об’єднання деструктивних дворових чатів».

Стрижак і Леончик оголошені в розшук.

Редакція Tut.by зазначає, що у всіх п’яти публікаціях була інформація про роботу фонду, але від його імені видання не виступало, а також не розміщувало реквізити для переказу грошей або заклики жертвувати кошти.

«Відповідно до журналістських стандартів згадані матеріали не використовували одне джерело інформації, а залежно від теми там же використовувалася інформація від офіційних осіб і відомств країни, інших ЗМІ», – пишуть журналісти.

Видання відзначає, що і раніше отримувало попередження від міністерства, але мало час на зміну матеріалів. У випадку з наказом Міністерства інформації Білорусі про блокування журналістам не дали часу на реакцію.

18 травня влада заблокувала найбільший новинний сайт Білорусі Tut.by. Щонайменше 14 співробітників були затримані, у деяких журналістів і редакторів удома, а також у редакції видання відбулися обшуки.