У Білорусі проти керівництва найбільшого незалежного ЗМІ відкрили кримінальну справу

Білоруський Комітет державного контролю порушив кримінальну справу проти посадових осіб найбільшого в країні незалежного ЗМІ – інтернет-порталу Tut.by. Їх підозрюють в несплаті податків. Обшуки пройшли в центральному офісі порталу в Мінську і його регіональних відділеннях.

Відомство зазначає, що ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» в 2019 році ставло резидентом «Парку високих технологій», отримавши виручку, «не обумовлену діяльністю, дозволеної для резидентів ПВТ».

До декількох редакторів, зокрема до головної редакторки Марини Золотової, прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань комітету, йдеться на сайті видання.

Офіс в Мінську закритий. Журналісти і фотографи не виходять на зв’язок. Слідчі дії проходять також у пов’язаних з виданням хостером і сайтом із продажу автомобілів hoster.by і av.by.

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18 травня наглядова рада «Парку високих технологій» повідомила, що «на підставі наданих Департаментом фінансових розслідувань відомостей» ухвалила рішення про втрату ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» «права на податкові пільги».