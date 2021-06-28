«Я не можу зізнатися в злочині, якого не скоював». Віктор Бабарико виступив з останнім словом у суді

Колишній керівник «Белгазпромбанку» Віктор Бабарико, який через арешт не зміг зареєструватися кандидатом на виборах президента Білорусі минулого року, виступив з останнім словом у суді.

Бабарико заявив, що не може зізнатися в інкримінованих йому злочинах, тому що не скоював їх. Білоруська влада звинуватила його в отриманні хабарів і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, «в особливо великому розмірі».

«Я не можу зізнатися в злочині, якого не скоював. Мені не соромно перед близькими, тому що не було ніяких протиправних дій і навіть натяку на протиправні дії. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк у країні», – заявив Бабарико.

Десятки білорусів прийшли підтримати опонента Олександра Лукашенка. Не всіх охочих пустили в будівлю суду.

Вирок Бабарику та іншим фігурантам справи «Белгазпромбанку» оголосять 6 липня.

22 червня державне обвинувачення попросило для Бабарика 15 років колонії посиленого режиму. Прокурор заявив, що його «провина доведена повністю» і підтверджується показами свідків і матеріалами справи.

Віктор Бабарико – головний фігурант у справі «Белгазпромбанку», яким він керував 20 років, посаду він залишив напередодні виборчої кампанії. Йому висунули звинувачення за фактами отримання хабара в особливо великому розмірі, а також легалізації («відмиванні») коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Провину він не визнав.

Суд відбувається у напівзакритому режимі: родичів допускають, але без телефонів і планшетів, прихильників Бабарика до суду не пустили, а зі ЗМІ акредитували тільки лояльні владі видання.

Правозахисники визнали Бабарика політичним в’язнем.