Білорусь: прокурор просить 15 років ув’язнення для Бабарика, який мав брати участь у президентських виборах

У Білорусі обвинувачення вимагає 15 років ув’язнення за звинуваченням у корупції для банкіра Віктора Бабарика , який минулого року мав брати участь у виборах президента країни в якості опозиційного до Олексанжра Лукашенка кандидата.

Бабарико називає висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.

Прокурор Сергій Гірхель також попросив суддю засудити сімох обвинувачених у цій справі до тюремних термінів від трьох до шести років.

Бабарика і шість колишніх топменеджерів банку звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Бабарика додатково звинувачують у легалізації доходів. Хабар нібито дав колишній керівник лізингової компанії.

Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебувають під вартою з середини червня минулого року. Обидва провину не визнають. Бабарико-старший мав намір брати участь у виборах президента Білорусі, які відбулися в серпні 2020 року.

21 січня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі передала справу в суд.

Правозахисники визнали Бабарика політичним в’язнем.